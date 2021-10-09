刘家明：抗疫：一场“非常规战争”

从历史来看，无论大小战役之前，都会有一段酝酿期，好让敌对双方有机会用政治智慧化解危机。不过新型的冠状病毒却没按常理出牌，所以在去年实施阻断措施与它正面交锋时，它其实已偷袭成功，我们先机尽失，处于被动。

战情至今胶着，敌人已如巷战一样，渗入了民间。如今敌在暗，不能明炮明枪痛快地与它干上一场，却变成持久战、消耗战。这可算是一场不对称的“非常规战争”。