刘家明：抗疫：一场“非常规战争” 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘家明 发布 / 2021年10月9日 5:01 AM 作者认为，如果各部门能以全面防卫的理念互相协调，为抗疫部队的各项措施增加支撑和配合度，加强社会和心理防卫，相信一定能让我国更快和更好地走出冠病疫情的阴霾。（档案照） 字体大小: 小 中 大 从历史来看，无论大小战役之前，都会有一段酝酿期，好让敌对双方有机会用政治智慧化解危机。不过新型的冠状病毒却没按常理出牌，所以在去年实施阻断措施与它正面交锋时，它其实已偷袭成功，我们先机尽失，处于被动。战情至今胶着，敌人已如巷战一样，渗入了民间。如今敌在暗，不能明炮明枪痛快地与它干上一场，却变成持久战、消耗战。这可算是一场不对称的“非常规战争”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 摸着石头过河 抗疫策略 陈怀亮：债台高筑也有道理的时代 韩前伟：日本政局变动对中日关系的可能影响