蓝云舟：秩序 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 随着国会声音更多元，法案辩论本身就已经变得更长，本届国会去年开幕至今不到一年半，已有好几次将近午夜才休会。（gov.sg视频截图） 字体大小: 小 中 大 “秩序”（order），这是威斯敏斯特体系（Westminster system）议会里最常听到议长说的一个词。它不只是主持议事走过场时要用的口头禅，也能在不同党派的代议士辩论得太忘我、抢着说话的时候，起着提醒大家遵守议事常规的作用。嘈杂无序的议会，在新加坡有些难以想象，但并非不可能。随着国会声音更多元，法案辩论本身就已经变得更长，本届国会去年开幕至今不到一年半，已有好几次将近午夜才休会。从最终结果来看，法案都很不出意外地通过；但过程中，各项法案算得上是经过了更仔细的审核与推敲。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 威斯敏斯特制度 国会 议长 愚人之渡 秩序 沈泽玮：FICA抵御化骨绵掌 严孟达：“必经之路”有必经之事