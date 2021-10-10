“秩序”（order），这是威斯敏斯特体系（Westminster system）议会里最常听到议长说的一个词。它不只是主持议事走过场时要用的口头禅，也能在不同党派的代议士辩论得太忘我、抢着说话的时候，起着提醒大家遵守议事常规的作用。

嘈杂无序的议会，在新加坡有些难以想象，但并非不可能。随着国会声音更多元，法案辩论本身就已经变得更长，本届国会去年开幕至今不到一年半，已有好几次将近午夜才休会。从最终结果来看，法案都很不出意外地通过；但过程中，各项法案算得上是经过了更仔细的审核与推敲。