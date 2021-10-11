陈刚：中美瑞士会晤与紧张的东亚安全局势 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈刚 发布 / 2021年10月11日 5:00 AM 作者认为中美会晤一般都会谈论一系列包括外交、经贸、安全等领域的议题，但从这次瑞士会晤来看，似乎安全课题占据了主导地位。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中美关系在美国总统拜登上台后并没有出现明显缓和，但两国在外交层面仍保留了一定程度的接触。因防疫考虑，中共高层领导人在疫情后很少出访外国，但主管外事的中共政治局委员杨洁篪今年以来已两次飞抵外国，面对面地与美方高官会谈。杨洁篪继今年3月和外长王毅在阿拉斯加同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文会谈之后，最近再次飞赴永久中立国瑞士，同沙利文举行了会晤。这次会晤能否为正处在十字路口的中美关系，以及日益紧张的东亚安全局势指明方向，值得关注。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美瑞士会晤 东亚安全局势 AUKUS 时事透视 杨超：AUKUS与四方安全对话的定位与分工 张敬伟：烧钱的“拜登经济学”是东施效颦？