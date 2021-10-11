陈刚：中美瑞士会晤与紧张的东亚安全局势

中美关系在美国总统拜登上台后并没有出现明显缓和，但两国在外交层面仍保留了一定程度的接触。因防疫考虑，中共高层领导人在疫情后很少出访外国，但主管外事的中共政治局委员杨洁篪今年以来已两次飞抵外国，面对面地与美方高官会谈。

杨洁篪继今年3月和外长王毅在阿拉斯加同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文会谈之后，最近再次飞赴永久中立国瑞士，同沙利文举行了会晤。这次会晤能否为正处在十字路口的中美关系，以及日益紧张的东亚安全局势指明方向，值得关注。