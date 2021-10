拉胡尔·马尔霍特拉（Rahul Malhotra）,陈怡文,苏米特拉·苏皮亚（Sumithra Suppiah）：须重新考量药品标签只用英文做法

If you can read this sentence, you may question the need to rethink the labels on medicine。如果你能读懂这句英文,你可能会质疑重新评估药品标签使用语言的必要性。但是,在65岁及以上的新加坡人中,有53%不识英文,他们可能不同意你的观点。

此文章为早报 订户 专享内容,什么是订户专享内容? 请您选择以下方式,阅读全文: 登录 已是早报订户,请您登录后继续阅读全文。