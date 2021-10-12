拉胡尔·马尔霍特拉（Rahul Malhotra）,陈怡文,苏米特拉·苏皮亚（Sumithra Suppiah）：须重新考量药品标签只用英文做法

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来自 / 联合早报

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拉胡尔·马尔霍特拉（Rahul Malhotra） 陈怡文 苏米特拉·苏皮亚（Sumithra Suppiah）

发布 / 2021年10月12日 5:00 AM

作者们认为有必要对药品标签的标注，做出系统性的改变。（iStock照片）
作者们认为有必要对药品标签的标注，做出系统性的改变。（iStock照片）

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If you can read this sentence, you may question the need to rethink the labels on medicine。如果你能读懂这句英文，你可能会质疑重新评估药品标签使用语言的必要性。但是，在65岁及以上的新加坡人中，有53%不识英文，他们可能不同意你的观点。

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