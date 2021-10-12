拉胡尔·马尔霍特拉（Rahul Malhotra）,陈怡文,苏米特拉·苏皮亚（Sumithra Suppiah）：须重新考量药品标签只用英文做法 订户 来自 / 联合早报 文 / 拉胡尔·马尔霍特拉（Rahul Malhotra） 陈怡文 苏米特拉·苏皮亚（Sumithra Suppiah） 发布 / 2021年10月12日 5:00 AM 作者们认为有必要对药品标签的标注，做出系统性的改变。（iStock照片） 字体大小: 小 中 大 If you can read this sentence, you may question the need to rethink the labels on medicine。如果你能读懂这句英文，你可能会质疑重新评估药品标签使用语言的必要性。但是，在65岁及以上的新加坡人中，有53%不识英文，他们可能不同意你的观点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杜克－新加坡国立大学医学院老龄化研究与教育中心 药品标签 药品说明 热点话题 柳金财：国民党难以跨越“九二共识”门槛 郭兵云：印度经济高速增长对中印关系的影响