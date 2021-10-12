郭兵云：印度经济高速增长对中印关系的影响

郭兵云

印度今年第二季经济同比增长20.1%，这是进入21世纪以来，世界主要经济体创造的单季度最高增速纪录，也创造了印度1996年开始使用国内生产总值（GDP）衡量指标以来的最高增速纪录。

有媒体对此增速不以为然，认为这并不足以表明印度经济已经复苏，而是去年第二季下滑幅度过大，今年同期基数低使然。

尽管这是原因之一，但不应忽视此成绩是印度第二季面临第二波疫情的巨大冲击下取得的。

印度经济开始强势复苏，将对2019年急速恶化后一直徘徊不前的印度—中国关系产生什么影响？

第一，印度经济将进一步与中国脱钩。中国商务部数据显示，2021年1月至6月，中印贸易额574.8亿美元（约777.6亿新元），同比增长62.7%。中国对印出口427.6亿美元，同比增长60.4%；自印进口147.2亿美元，同比增长69.6%。

从贸易额来看，两国经贸关系不降反升，但同期两国在对方的投资下降明显。中国企业对印度非金融类直接投资3419万美元，同比下降67.5%。印度对华实际投资308万美元，同比下降73.4%。年度贸易额的涨落具有偶然性。

今年上半年，中印贸易额增幅大，既与去年冠病疫情影响下的两国同期贸易额基数低有关，也与今年第二波疫情冲击下的印度从中国大量进口防疫物资有关。投资则反映了对东道国的信心和对双边关系走势的判断。中印对对方投资大幅下降，充分说明双方都对两国关系的发展信心不足。

2019年印度废除宪法370条款，不只涉及印度和巴基斯坦间的查谟—克什米尔问题，还将有主权争议、中国实际控制的阿克赛钦地区，纳入其新成立的拉达克中央直辖区，导致中印关系迅速恶化。此后，印度在加勒万河谷及附近其他争议地区的挑衅，以及由此引发的持久冲突，将中印关系推至低谷。

此时恰逢疫情在印度全面暴发，印度无法及时从中国采购到足够的抗疫物资，引发印度对经济安全的战略忧患，所以提出了经济上的“独立自主”战略，并大面积禁用中国的应用（App），激进的印度人甚至打砸中国产品。摆脱经济上对中国的依赖，开始成为印度的对华政策之一，并成为印度全国上下的对华共识。今年第二季经济强劲复苏，将加强印度对华经济脱钩的信心。

第二，印度在外交上将进一步向美国靠拢。中美战略竞争全面上升后，印度总理莫迪的政府视之为机遇，并放弃坚守多年的不结盟战略，果断尝试与其他大国结盟。印度外长苏杰生指出，印度外交可以增加一定的冒险性。

2014年以来，莫迪不断强化与美国的政治和军事关系。在美国前总统特朗普主政时期，美印发展为准盟友关系。自特朗普启动美日印澳四国安全对话机制（Quad）2.0版本以来，不但美印关系迅速升温，印度与美国印太地区两个重要盟友日本和澳大利亚的关系也快速发展。

拜登政府不但频频踩踏中国划出的三条红线，而且频频挑拨盟友与中国的经贸关系。在美国的暗中破坏下，几成定局的《中欧全面投资协定》无限期搁置。为寻找替代中国的市场，欧盟与印度的双边贸易谈判加快进度。

澳大利亚是印太地区的反华先锋，在中澳经贸关系迅速脱钩的同时，印澳经贸关系开始升温。印度是上述摩擦的最大收益者，背后是美国的直接或间接支持。尝到甜头的印度将加强印美关系，为印度发展创造更大机遇。

第三，中印关系的后劲进一步削弱。发展经贸关系、推动国际秩序改革、维护中印边境稳定，是中印关系发展的三大动力。其中，中印推动国际秩序改革的主要内容，是美国及其西方盟友主导下的国际秩序的不合理部分，在美印关系不断升温、中印关系持续恶化的背景下，这一动力基本消失。

印度努力摆脱经济上对华依赖，导致经贸动力弱化。在印度国内民族主义持续高涨、投机主义占上风、印度与美国及其盟友关系不断突破的背景下，中印边境稳定面对的挑战巨大。

总之，在中印关系处于低谷之际，第二季高速增长极有可能使印度认为，中印关系的恶化对其经济发展影响较小，且利大于弊，诱使印度在中印关系中进一步铤而走险。

作者是四川外国语大学教师