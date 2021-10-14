黄大志：从部分人先富到共同富裕社会 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄大志 发布 / 2021年10月14日 5:03 AM 作者认为从社会发展理念出发，中国特色社会主义的原则基本上绝不能忽视贫富的巨大差距，尤其这差距显示的是城乡之间的鸿沟。（法新社） 字体大小: 小 中 大 40年前，邓小平领导的改革开放口号是“让一部分人先富起来”，重新开创了民营企业，走带有资本主义性质的中国特色社会主义路线。在当时谁也没有资本开创有规模的民营企业的情况下，资金的来源必定离不开国家银行和金融机构，或者海外的投资者。改革开放有条文规定，党政机关要员绝不允许以自己名义办企业，但他们拥有审批和分配国家各类有形或无形资源的关键决策权。很不幸但很自然地，这决策权赋予各级高官逐渐形成一个牢固的官僚特权阶层的先决条件。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 改革开放100周年 邓小平时代 让一部分人先富起来 共同富裕 时事透视 佐桥亮：拜登操之过急的外交政策 林方彪：朱立伦的党内布局