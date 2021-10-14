黄大志：从部分人先富到共同富裕社会

40年前，邓小平领导的改革开放口号是“让一部分人先富起来”，重新开创了民营企业，走带有资本主义性质的中国特色社会主义路线。在当时谁也没有资本开创有规模的民营企业的情况下，资金的来源必定离不开国家银行和金融机构，或者海外的投资者。

改革开放有条文规定，党政机关要员绝不允许以自己名义办企业，但他们拥有审批和分配国家各类有形或无形资源的关键决策权。很不幸但很自然地，这决策权赋予各级高官逐渐形成一个牢固的官僚特权阶层的先决条件。