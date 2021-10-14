张云：美国印太战略与地区国际秩序未来 订户 来自 / 联合早报 文 / 张云 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 作者认为，美国总统拜登执政后，在对外关系上改变了特朗普时代轻视同盟的政策，将重振同盟网络作为重点。（法新社） 字体大小: 小 中 大 9月中旬，美国、英国和澳大利亚结成了名为AUKUS的三国军事同盟，美英同意将为澳大利亚建造核潜艇。9月24日，由美国、日本、印度和澳大利亚组成的“四方安全对话”（Quad）机制首次召开峰会，首次实体峰会在华盛顿举行。美国如此频繁地在本区域打造各种小多边机制，究竟会不会造成中美关系进一步紧张，并引发区域分裂呢？美国总统拜登执政后，在对外关系上改变了特朗普时代轻视同盟的政策，将重振同盟网络作为重点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 AUKUS 四方安全对话 佐桥亮：拜登操之过急的外交政策 黄大志：从部分人先富到共同富裕社会