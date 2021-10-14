张云：美国印太战略与地区国际秩序未来

9月中旬，美国、英国和澳大利亚结成了名为AUKUS的三国军事同盟，美英同意将为澳大利亚建造核潜艇。9月24日，由美国、日本、印度和澳大利亚组成的“四方安全对话”（Quad）机制首次召开峰会，首次实体峰会在华盛顿举行。

美国如此频繁地在本区域打造各种小多边机制，究竟会不会造成中美关系进一步紧张，并引发区域分裂呢？美国总统拜登执政后，在对外关系上改变了特朗普时代轻视同盟的政策，将重振同盟网络作为重点。