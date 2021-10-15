杨瀚森：秉持同理心走平衡之路

随着狮城社区冠病确诊例从三位数增加至四位数，并不断刷新历史新高时，政府抗疫跨部门工作小组宣布，再次收紧防疫措施，进入“稳定疫情”阶段。

抗疫战略从“清零”过渡到“共存”阶段，无疑是一条更需要决策者展现勇气及信心之路，也更须要得到各利益相关方的理解与支持。

彭博社发布的“全球抗疫韧性国家排名”（Covid Resilience Ranking），新加坡曾经在今年4月名列第一，如今已经大跌至第19名。美国也相应调高了新加坡的风险级别，并发出最新旅游警示：未接种疫苗人士，非必要别前往新加坡旅行。