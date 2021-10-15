杨瀚森：秉持同理心走平衡之路 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨瀚森 发布 / 2021年10月15日 4:59 AM 根据网络市场调研机构Milieu Insight的调查结果，48%的国人认为本轮限制措施与政府当前的“共存”策略基本符合、46%认为不太符合、6%则无意见。（档案照） 字体大小: 小 中 大 随着狮城社区冠病确诊例从三位数增加至四位数，并不断刷新历史新高时，政府抗疫跨部门工作小组宣布，再次收紧防疫措施，进入“稳定疫情”阶段。抗疫战略从“清零”过渡到“共存”阶段，无疑是一条更需要决策者展现勇气及信心之路，也更须要得到各利益相关方的理解与支持。彭博社发布的“全球抗疫韧性国家排名”（Covid Resilience Ranking），新加坡曾经在今年4月名列第一，如今已经大跌至第19名。美国也相应调高了新加坡的风险级别，并发出最新旅游警示：未接种疫苗人士，非必要别前往新加坡旅行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 稳定疫情阶段 全球抗疫韧性国家排名 防疫失控 马凯硕：佐科的天才之处 迈克尔·拉斯卡（Michael Raska）：颠覆时代的国防规划再思考