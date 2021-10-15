马凯硕：佐科的天才之处 订户 来自 / 联合早报 文 / 马凯硕 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 好事不出门，坏事传千里。当阿富汗政府不久前倒台时，全世界都在关注；但是，当印度尼西亚这个人口最多的穆斯林占多数国家，产生了当今世上最有效率的民选领导人佐科时，印尼群岛以外的世界几乎没有人知道这件事。佐科在世界最难治理的国家之一取得成功，让这个故事更加引人注目。印尼由1万7508个岛屿组成，东西长5125公里（3185英里），比美国大陆还宽。此外，很少有大国能媲美印尼的种族多样性。1998年亚洲金融危机导致印尼经济萎缩13.1%时，许多专家预测印尼会像南斯拉夫那样分崩离析。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 佐科外交政策 印尼基础设施建设 周明：伊朗新总统对沙特的新外交 迈克尔·拉斯卡（Michael Raska）：颠覆时代的国防规划再思考