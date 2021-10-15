马凯硕：佐科的天才之处

好事不出门，坏事传千里。当阿富汗政府不久前倒台时，全世界都在关注；但是，当印度尼西亚这个人口最多的穆斯林占多数国家，产生了当今世上最有效率的民选领导人佐科时，印尼群岛以外的世界几乎没有人知道这件事。

佐科在世界最难治理的国家之一取得成功，让这个故事更加引人注目。印尼由1万7508个岛屿组成，东西长5125公里（3185英里），比美国大陆还宽。此外，很少有大国能媲美印尼的种族多样性。1998年亚洲金融危机导致印尼经济萎缩13.1%时，许多专家预测印尼会像南斯拉夫那样分崩离析。