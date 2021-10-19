钱楠筠：西方难以启齿的阿富汗败局

直到西方撤军时，阿富汗都未能建立一丁点的共同身份。阿富汗无休止的内战和最近发生的事件显示，如今该国由种族和语言驱动的政治分歧，与美国20年前开始占领时一样严重。

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美国从阿富汗撤军引起了全世界的关注。置阿富汗人于不顾，让他们陷入混乱、痛苦和极度悲伤之中，美国及其盟友的做法招致了强烈的批评。20年的战争、数万人的生命以及高达2万亿美元的投入，竟不足以建设一个新的阿富汗，这似乎令人难以置信。