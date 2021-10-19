马勇：争取外援已成为塔利班的关键大考

时间飞逝，塔利班重新控制喀布尔已满两个月了，阿富汗临时政府成立也已超过一个月了。整体而言，阿富汗国内的治安状况和安全形势有所好转，这应是不争的事实。但是，阿富汗经济形势异常严峻，甚至存在崩溃的风险，这已成为塔利班当前面临的最大挑战。

历经30多年战乱，阿富汗经济破坏殆尽，交通、通讯、工业、教育和农业基础设施遭到的破坏最为严重，生产生活物资短缺。全国约40%的人口处于绝对贫困线以下。9月9日，联合国开发计划署发布的一份报告则表示，如果阿富汗不能解决该国面临的政治和经济挑战，97%的阿富汗人到2022年年中将生活在贫困线以下。

根据联合国公布的数据，自20世纪90年代起，阿富汗人口不断激增，而耕地严重不足，南部地区的灌溉体系又因为战争冲突长期难以恢复，不能提供足够粮食。目前，阿富汗有超过一半的粮食供给依赖进口。

今年阿富汗遭遇35年来最严重旱灾，粮食短缺等问题在阿富汗蔓延。近期，联合国阿富汗人道主义协调员阿拉巴罗夫警告称，联合国在阿富汗的存粮即将耗尽，1400万阿富汗人正面临严重饥饿问题，这一现象在儿童中尤为严重。随着冬季的到来，当地民众的生计更是雪上加霜。

目前阿富汗临时政府还面临严峻的财政危机，无法支付雇员工资，并采购人道主义援助物资。多年前，阿富汗前总统卡尔扎伊曾表示，阿富汗政府能从国际援助中得到多大的份额，将直接影响其执政能力和执政效果。不难设想，塔利班新政府短期内也不可能跳出这个非正常模式。

多年以来阿富汗进入严冬后，塔利班都不得不减少军事行动、蛰伏起来，直到来年再伺机发动春季攻势。而今年大不相同，塔利班不得不直面国家治理的多重挑战，当务之急就是应对经济危机，尤其是粮食危机和财政危机。

阿富汗严峻的经济困境，离开外援几乎无法破解；外援严重不足，正在凸显塔利班面临的窘境。就获取外援的条件和能力来说，塔利班与前阿富汗政府不可同日而语。

2001年11月13日，塔利班被赶出喀布尔。阿富汗临时政府于12月22日成立，旋即得到诸多国家的承认。无论是卡尔扎伊政府还是加尼政府，合法性在国际上几乎不存在争议。2002年1月21日，援助阿富汗重建国际会议在东京举行，66个与会国家和20多个国际组织的代表进行了为期两天的协商，为卡尔扎伊政府筹集了45亿美元的援助款。

美国曾是阿富汗最主要的援助国，加之美国在世界银行、国际货币基金组织等国际经济机构中具有超强影响力，在美国的积极协调和推动下，前阿富汗政府获得了十分可观的外援。近20年来，阿富汗是世界上接受国际援助最多的国家。

至今尚无一个国家正式承认塔利班新政府。中国、俄罗斯和巴基斯坦三国与塔利班当局保持建设性接触，而以美国为代表的西方国家对塔利班仍是疑虑重重。

在8月15日塔利班进入喀布尔后，包括美国和德国在内的西方国家已表示，将停止为阿富汗提供援助，世界银行和国际货币基金组织也均停止支付援助款。尤为严重的是，美国政府当日决定冻结约90亿美元的阿富汗中央银行的外汇储备。阿富汗几乎所有外汇储备都在国外，塔利班可以使用的资金可能仅占阿富汗总国际储备的0.1%-0.2%。

国际社会对当前阿富汗的危机态势并非视而不见，也不可能袖手旁观。因为阿富汗经济和金融系统如果崩溃，将对阿富汗民众的生活、阿富汗和周边国家的稳定产生严重影响。

10月12日，二十国集团（G20）阿富汗问题领导人特别峰会以视频方式举行。中国外交部长王毅表示，中方正在加快落实向阿富汗提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品紧急援助，首批物资已交付阿方。欧盟也在会议上宣布了10亿欧元的援助方案，但这笔资金不会交由塔利班政权处理分配，而是通过欧盟的多边伙伴，直接向阿富汗人民提供援助。

塔利班若要赢取更多的国际援助，更快更好地兑现其承诺应是不二法门。塔利班重新执政以后，国际社会对其表达了诸多关切，也划出了一些所谓的红线或底线，主要包括塔利班必须与国际恐怖势力切割、建立包容性政府、尊重包括妇女权益在内的基本人权等。为此，塔利班一再向国际社会做出承诺，做出了积极的姿态，并采取一些积极的措施，但与国际社会的期待尚有差距。

阿富汗赢取国际援助的多寡，将在很大程度上取决于塔利班兑现承诺的诚意和程度，同时也可以直接反映塔利班兑现承诺的状况。

设定援助的附加条件，或许将成为大多数国家以及国际组织对阿援助的共同选项，然而，各方已开出或即将开出的条件并不一致，甚至存在严重分歧。其中既受制于各方对塔利班的认知，也在表达对塔利班的期待，还夹杂着地缘政治博弈等因素。美国等西方国家可能提出一些不切实际的苛刻要求，以减少或停止对阿富汗援助，向塔利班施压，迫使塔利班妥协，以实现自己的战略图谋。

独立自主与自力更生或许将是塔利班孜孜以求的目标，但短期内几无可能做到。因此，千方百计地争取更多外援，缓解当前国内经济危机，已是塔利班无法逃避的关键大考。

作者是北京师范大学一带一路学院教授