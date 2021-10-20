康端严：中美再挂钩的背景与展望

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来自 / 联合早报

文 /
康端严

发布 / 2021年10月20日 5:00 AM

作者指出，中美高层已经进行三次重要沟通，这一系列互动被视为对中美僵持已久的贸易关系开启新的篇章。（路透社）
作者指出，中美高层已经进行三次重要沟通，这一系列互动被视为对中美僵持已久的贸易关系开启新的篇章。（路透社）

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10月份不到10天内，中美两国的高层已经进行三次重要沟通，这一系列互动被视为对中美僵持已久的贸易关系开启新的篇章。

首先梳理一下中美现存贸易关系的大背景。中美贸易关系在特朗普任美国总统时，经历非常困难的时期。由于特朗普认为与中国贸易，美国没有得到公平的待遇，造成贸易赤字高涨、产业外移、国内失业率上升，所以特朗普对中国进口课高额关税，要求中国购买美国产品如大麦以缩小贸易逆差，并且推动中美脱钩，希望在中国的美国企业，能够把生产基地移回美国。

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