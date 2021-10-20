康端严：中美再挂钩的背景与展望 订户 来自 / 联合早报 文 / 康端严 发布 / 2021年10月20日 5:00 AM 作者指出，中美高层已经进行三次重要沟通，这一系列互动被视为对中美僵持已久的贸易关系开启新的篇章。（路透社） 字体大小: 小 中 大 10月份不到10天内，中美两国的高层已经进行三次重要沟通，这一系列互动被视为对中美僵持已久的贸易关系开启新的篇章。首先梳理一下中美现存贸易关系的大背景。中美贸易关系在特朗普任美国总统时，经历非常困难的时期。由于特朗普认为与中国贸易，美国没有得到公平的待遇，造成贸易赤字高涨、产业外移、国内失业率上升，所以特朗普对中国进口课高额关税，要求中国购买美国产品如大麦以缩小贸易逆差，并且推动中美脱钩，希望在中国的美国企业，能够把生产基地移回美国。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美第一阶段贸易协定 中美会谈 时事透视 邓清波：美国的下一“代”战争 杜志远：今后10年国际形势演进及格局变动态势