康端严：中美再挂钩的背景与展望

10月份不到10天内，中美两国的高层已经进行三次重要沟通，这一系列互动被视为对中美僵持已久的贸易关系开启新的篇章。

首先梳理一下中美现存贸易关系的大背景。中美贸易关系在特朗普任美国总统时，经历非常困难的时期。由于特朗普认为与中国贸易，美国没有得到公平的待遇，造成贸易赤字高涨、产业外移、国内失业率上升，所以特朗普对中国进口课高额关税，要求中国购买美国产品如大麦以缩小贸易逆差，并且推动中美脱钩，希望在中国的美国企业，能够把生产基地移回美国。