邓清波：美国的下一“代”战争

随着美国从阿富汗完成撤军，美国在阿富汗挑起的长达20年的战争告一段落。然而，这是不是就意味着，美国正在收缩战线，不愿意再发动新的战争呢？答案是否定的。

自1776年宣布独立建国以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间只有16年。从1945年二战结束到本世纪初，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的约占81%。进入本世纪，美国发动战争或展开军事行动的国家达到85个。