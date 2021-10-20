邓清波：美国的下一“代”战争 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓清波 发布 / 2021年10月20日 5:02 AM 作者认为，美国对内对外政策必须服从和服务于军火资本家的意志。比如，由于军火资本家的利益诉求，对内无法解决枪支泛滥等问题，对外必须持续不断地挑起战争。（路透社） 字体大小: 小 中 大 随着美国从阿富汗完成撤军，美国在阿富汗挑起的长达20年的战争告一段落。然而，这是不是就意味着，美国正在收缩战线，不愿意再发动新的战争呢？答案是否定的。自1776年宣布独立建国以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间只有16年。从1945年二战结束到本世纪初，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的约占81%。进入本世纪，美国发动战争或展开军事行动的国家达到85个。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 代理人战争 美国军事存在 吴俊刚：珍惜用电过经济寒冬 杜志远：今后10年国际形势演进及格局变动态势