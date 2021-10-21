李志良：美国“老鹰法案”对东南亚有何影响

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来自 / 联合早报

文 /
李志良

发布 / 2021年10月21日 5:01 AM

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《确保美国全球领导力与参与法案》（Ensuring American Global Leadership and Engagement（EAGLE）Act，简称《老鹰法案》）在提交给美国众议院外交委员会两个月后已获得通过，可以在稍后提交众议院表决。东南亚国家应该密切关注这一事态发展。

尽管两党未能就法案达成妥协，但民主党和共和党都同意，华盛顿必须从实力地位出发，同中国打交道。在印太安全、人权和全球治理上，无论是采取民主党的克制态度，或共和党的强硬立场，情况都是如此。

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