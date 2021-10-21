李志良：美国“老鹰法案”对东南亚有何影响 订户 来自 / 联合早报 文 / 李志良 发布 / 2021年10月21日 5:01 AM 字体大小: 小 中 大 《确保美国全球领导力与参与法案》（Ensuring American Global Leadership and Engagement（EAGLE）Act，简称《老鹰法案》）在提交给美国众议院外交委员会两个月后已获得通过，可以在稍后提交众议院表决。东南亚国家应该密切关注这一事态发展。尽管两党未能就法案达成妥协，但民主党和共和党都同意，华盛顿必须从实力地位出发，同中国打交道。在印太安全、人权和全球治理上，无论是采取民主党的克制态度，或共和党的强硬立场，情况都是如此。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 亚细安 中国 一带一路 马来西亚 东南亚 南中国海 基础设施 北京 共和党 华盛顿 民主党 美国众议院 老鹰法案 EAGLE Act 确保美国全球领导力与参与法案 QUAD 隗响：卡塔尔议会选举——海湾国家政治转型的标志? 伟达：苏联在朝鲜战争中的作用及其他