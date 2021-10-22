叶秀亮：论陆港两地近期的反垄断政策

随着近期对科网企业的反垄断政策，相信中国领导层已意识到，若任由富豪（其实是台面上的“白手套”及其背后金主）继续不受节制地野蛮增长，不仅会危及领导层的管治，也会使中国国民陷入万劫不复的境地。

当马云提出“996”时，是何等豪气和自以为是，而许多人基于对富豪的“自然”崇拜，也似乎看不出问题所在。试想想，若每一个科技工作者和各类大公司职员均是“996”，即早上9时上班，一直工作至晚上9时，每星期工作六天，那是多么恐怖的人间炼狱。