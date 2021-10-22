叶秀亮：论陆港两地近期的反垄断政策 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶秀亮 发布 / 2021年10月22日 5:01 AM 作者指出，由于香港官场的避责心态，加上被选出来的香港财政官员并非真懂经济，房屋官员只会以各种理由推说没地或增加建屋土地困难，以至香港公私营房屋供应长期落后于人口增长，造成“劏房”和“棺材床位”式的蜗居及恶劣居住环境，也是香港房价持续被推高的基本因素。（法新社） 字体大小: 小 中 大 随着近期对科网企业的反垄断政策，相信中国领导层已意识到，若任由富豪（其实是台面上的“白手套”及其背后金主）继续不受节制地野蛮增长，不仅会危及领导层的管治，也会使中国国民陷入万劫不复的境地。当马云提出“996”时，是何等豪气和自以为是，而许多人基于对富豪的“自然”崇拜，也似乎看不出问题所在。试想想，若每一个科技工作者和各类大公司职员均是“996”，即早上9时上班，一直工作至晚上9时，每星期工作六天，那是多么恐怖的人间炼狱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国反垄断政策 香港房屋问题 中国聚焦 乔志国：如何看待所谓“中国软实力的缺失” 丁松泉：中美关系难事多磨