韩和元：弗莱堡学派的共同富裕观 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩和元 发布 / 2021年10月25日 5:02 AM （图/pixabay） 字体大小: 小 中 大 近期，“共同富裕”无疑是个热词。谈到共同富裕，就绕不开一个著名的经济学流派——来自哈耶克（Friedrich Hayek）所创的蒙特佩勒林学会（Mont Pelerin Society，又译朝圣山学会）的成员单位弗莱堡学派（The Freiburg School）。在很多人看来，一个国家或地区的发展，指的就是该国或地区的国内生产总值（GDP）、国民生产总值（GNP）的增长，或是个人收入的提高，或是工业化，或是科学技术的进步，或是国家的现代化。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 共同富裕 弗莱堡学派 自由竞争 谭浩俊：国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃保住了位子 巴里·德斯加（Barry Desker）：亚细安冷落缅甸是必要第一步