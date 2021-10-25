韩和元：弗莱堡学派的共同富裕观

近期，“共同富裕”无疑是个热词。谈到共同富裕，就绕不开一个著名的经济学流派——来自哈耶克（Friedrich Hayek）所创的蒙特佩勒林学会（Mont Pelerin Society，又译朝圣山学会）的成员单位弗莱堡学派（The Freiburg School）。

在很多人看来，一个国家或地区的发展，指的就是该国或地区的国内生产总值（GDP）、国民生产总值（GNP）的增长，或是个人收入的提高，或是工业化，或是科学技术的进步，或是国家的现代化。