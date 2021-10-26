肯尼思·罗戈夫：中国的住房困局 订户 来自 / 联合早报 文 / 肯尼思·罗戈夫 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 身背3000亿美元债务的中国房地产巨头恒大即将破产的消息，使全球投资者坐立不安。（法新社） 字体大小: 小 中 大 身背3000亿美元债务的中国房地产巨头恒大即将破产的消息，使全球投资者坐立不安，而分析师关注的主要是中国政府能否成功将这个问题限制在一定范围内，使之不至于扩大成为一场波及更广泛领域的西方式金融危机。考虑到坐拥超过3万亿美元外汇储备的中国政府财力雄厚，且有能力在无须等待漫长法庭程序的情况下，强行制定重组条款，大多数人都不会对此表示质疑。但是，如果只关注短期的金融稳定，就会忽略了中国所面临的更大挑战，即如何重新平衡一个长期依赖其庞大房地产投资领域，来提供就业和增长的经济。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 房地产 经济 中国经济 GDP 房价 银行 金融危机 国际货币基金组织 金融 中国房地产 国内生产总值 房地产市场 生产力 恒大 银行业 空置率 中国政府 时事透视 刘云康：疫情时代亚细安与中美的互动 张敬伟：中美贸易死结能否解开？