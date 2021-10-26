肯尼思·罗戈夫：中国的住房困局

身背3000亿美元债务的中国房地产巨头恒大即将破产的消息，使全球投资者坐立不安，而分析师关注的主要是中国政府能否成功将这个问题限制在一定范围内，使之不至于扩大成为一场波及更广泛领域的西方式金融危机。

考虑到坐拥超过3万亿美元外汇储备的中国政府财力雄厚，且有能力在无须等待漫长法庭程序的情况下，强行制定重组条款，大多数人都不会对此表示质疑。但是，如果只关注短期的金融稳定，就会忽略了中国所面临的更大挑战，即如何重新平衡一个长期依赖其庞大房地产投资领域，来提供就业和增长的经济。