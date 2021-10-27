张俊勇：美国港口拥堵在囧途

这次全球供应链出了问题，影响将非同小可。首先是消费会受到很大影响，从普通服装、鞋类到圣诞用品不仅仅是断货那么简单，还会有价格的提高，是否会带来全面的通货膨胀还未可知。

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西方最为重要的节日圣诞季即将来临，不过这个节日将注定不一般。美国政府的冠病纾困计划可以广撒钞票，刺激普通民众的购买欲望，哪管不负责任的政策给世界经济带来什么样的溢出影响。美国的确可以不加节制地印钞发钞，但超市货架日渐空旷的态势着实令人不安。