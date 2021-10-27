张俊勇：美国港口拥堵在囧途 订户 来自 / 联合早报 文 / 张俊勇 发布 / 2021年10月27日 5:03 AM 作者指出，美国港口的拥堵主要是集中在西海岸，尤其是集中在加州的洛杉矶港和长滩港。两个港口进口的集装箱货物占全美的40%。（法新社） 字体大小: 小 中 大 这次全球供应链出了问题，影响将非同小可。首先是消费会受到很大影响，从普通服装、鞋类到圣诞用品不仅仅是断货那么简单，还会有价格的提高，是否会带来全面的通货膨胀还未可知。西方最为重要的节日圣诞季即将来临，不过这个节日将注定不一般。美国政府的冠病纾困计划可以广撒钞票，刺激普通民众的购买欲望，哪管不负责任的政策给世界经济带来什么样的溢出影响。美国的确可以不加节制地印钞发钞，但超市货架日渐空旷的态势着实令人不安。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 供应链大乱 集装箱运费 港口拥堵 张优远,黄国和：通过共识制定新加坡的基本生活标准 史蒂文·希尔：为面簿改头换面