吴铭：个性内向与组织总体生产力的关系 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴铭 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国著名心理学家卡尔·荣格（Carl Gustav Jung）在1921年间出版的著作《心理类型学》（Psychological Types），引起轩然大波，他认为人类的个性基本上可以区分为内向和外向两大类。2012年中译版的《安静，就是力量》（Quiet: The power of Introverts in a World That Can't Stop Talking，以下简称《安》），是由苏珊·坎恩（Susan Cain）就荣格对人类个性的二分法，内向和外向的观点加以发挥的著作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 安静的力量 整体生产力 内向性格 黄献华：是杞人忧天还是危言耸听？ 恩戈齐·奥孔乔—伊韦拉：贸易与粮食的未来