吴铭：个性内向与组织总体生产力的关系

美国著名心理学家卡尔·荣格(Carl Gustav Jung)在1921年间出版的著作《心理类型学》(Psychological Types),引起轩然大波,他认为人类的个性基本上可以区分为内向和外向两大类。

2012年中译版的《安静,就是力量》(Quiet: The power of Introverts in a World That Can't Stop Talking,以下简称《安》),是由苏珊·坎恩(Susan Cain)就荣格对人类个性的二分法,内向和外向的观点加以发挥的著作。