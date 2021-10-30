吴铭：个性内向与组织总体生产力的关系

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来自 / 联合早报

文 /
吴铭

发布 / 2021年10月30日 5:00 AM

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美国著名心理学家卡尔·荣格（Carl Gustav Jung）在1921年间出版的著作《心理类型学》（Psychological Types），引起轩然大波，他认为人类的个性基本上可以区分为内向和外向两大类。

2012年中译版的《安静，就是力量》（Quiet: The power of Introverts in a World That Can't Stop Talking，以下简称《安》），是由苏珊·坎恩（Susan Cain）就荣格对人类个性的二分法，内向和外向的观点加以发挥的著作。

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