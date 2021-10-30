郑伟彬：拜登如何“保卫”台湾 订户 来自 / 联合早报 文 / 郑伟彬 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 美国总统拜登本月21日发表“承诺保护台湾”的言论。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登10月21日发表“承诺保护台湾”的言论，10月26日，美国国务卿布林肯强调“台湾有意义地参与联合国系统不是一个政治问题，而是一个务实的问题”，呼吁联合国所有会员国支持美方立场。在这些支持台湾言论的背后，同样有一个特定的基准，即是符合美国的“一个中国”政策。在拜登发言后，美国白宫发言人表示“美国对台政策没有任何变化”。布林肯同样强调：“这符合我们以《台湾关系法》《三个联合公报》和《六个保证》为指导的‘一个中国’政策。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国承诺保护台湾 台湾稳定 黄献华：是杞人忧天还是危言耸听？ 恩戈齐·奥孔乔—伊韦拉：贸易与粮食的未来