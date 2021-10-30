郑伟彬：拜登如何“保卫”台湾

美国总统拜登10月21日发表“承诺保护台湾”的言论，10月26日，美国国务卿布林肯强调“台湾有意义地参与联合国系统不是一个政治问题，而是一个务实的问题”，呼吁联合国所有会员国支持美方立场。

在这些支持台湾言论的背后，同样有一个特定的基准，即是符合美国的“一个中国”政策。在拜登发言后，美国白宫发言人表示“美国对台政策没有任何变化”。布林肯同样强调：“这符合我们以《台湾关系法》《三个联合公报》和《六个保证》为指导的‘一个中国’政策。”