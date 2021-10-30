郑伟彬：拜登如何“保卫”台湾

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来自 / 联合早报

文 /
郑伟彬

发布 / 2021年10月30日 5:00 AM

美国总统拜登本月21日发表“承诺保护台湾”的言论。（法新社）
美国总统拜登本月21日发表“承诺保护台湾”的言论。（法新社）

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美国总统拜登10月21日发表“承诺保护台湾”的言论，10月26日，美国国务卿布林肯强调“台湾有意义地参与联合国系统不是一个政治问题，而是一个务实的问题”，呼吁联合国所有会员国支持美方立场。

在这些支持台湾言论的背后，同样有一个特定的基准，即是符合美国的“一个中国”政策。在拜登发言后，美国白宫发言人表示“美国对台政策没有任何变化”。布林肯同样强调：“这符合我们以《台湾关系法》《三个联合公报》和《六个保证》为指导的‘一个中国’政策。”

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