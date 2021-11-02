于时语：从默克尔的移民政策讲起

随着德国红绿黄“交通灯”三党组成联合政府的谈判取得进展，默克尔这位看守总理退场有日，德国这个首位女总理的政治遗产也应该开始清点。这个执政将近16年的女强人的政绩可圈可点，尤其在德国国内的民望始终居高不下。

回顾她的政治生涯，内外冲击最大的恐怕便是2015年，“阿拉伯之春”失败和叙利亚内战等外来因素，导致出现欧洲难民危机，在默克尔坚持下，德国对来自中东的难民敞开国门，当年一年便接纳了100多万，超过了当时德国总人口的1.3%。