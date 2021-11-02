于时语：从默克尔的移民政策讲起 订户 来自 / 联合早报 文 / 于时语 发布 / 2021年11月2日 5:03 AM 这个执政将近16年的女强人的政绩可圈可点，尤其在德国国内的民望始终居高不下。（路透社） 字体大小: 小 中 大 随着德国红绿黄“交通灯”三党组成联合政府的谈判取得进展，默克尔这位看守总理退场有日，德国这个首位女总理的政治遗产也应该开始清点。这个执政将近16年的女强人的政绩可圈可点，尤其在德国国内的民望始终居高不下。回顾她的政治生涯，内外冲击最大的恐怕便是2015年，“阿拉伯之春”失败和叙利亚内战等外来因素，导致出现欧洲难民危机，在默克尔坚持下，德国对来自中东的难民敞开国门，当年一年便接纳了100多万，超过了当时德国总人口的1.3%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧洲难民危机 德国移民政策 于时语专栏 郭兵云：中印解决领土争端的黄金窗口期 范鸿达：要充分注意巴勒斯坦问题的阶段性