吴俊刚：G20峰会的联想 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年11月3日 5:03 AM 10月30日至31日，二十国集团（G20）领导人第十六次峰会在意大利首都罗马举行。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 10月30日至31日，二十国集团（G20）领导人第十六次峰会在意大利首都罗马举行。此次峰会主题为“人类（people）、地球（planet）和繁荣（prosperity）”，可以简称三P。但会议真正关切的是两个C，即冠病（covid-19）和气候（climate）课题。这次峰会也被视为10月31日至11月12日在英国苏格兰城市格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（简称COP26）的前奏。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 COP26 应对气候变化承诺 二十国峰会 吴俊刚专栏 吉姆·奥尼尔：中国会成为全球健康的阻碍吗？ 卜越：台湾的名与实