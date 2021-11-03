吴俊刚：G20峰会的联想

10月30日至31日，二十国集团（G20）领导人第十六次峰会在意大利首都罗马举行。此次峰会主题为“人类（people）、地球（planet）和繁荣（prosperity）”，可以简称三P。但会议真正关切的是两个C，即冠病（covid-19）和气候（climate）课题。

这次峰会也被视为10月31日至11月12日在英国苏格兰城市格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（简称COP26）的前奏。