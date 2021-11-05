王庆民：气候变化的危害被高估了吗？

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来自 / 联合早报

文 /
王庆民

发布 / 2021年11月5日 5:03 AM

本轮全球气候变化危机是人为的，已造成并将继续造成巨大灾害，应当是科学界乃至人类的共识。（法新社档案照）
本轮全球气候变化危机是人为的，已造成并将继续造成巨大灾害，应当是科学界乃至人类的共识。（法新社档案照）

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10月31日，《早报星期天》刊发了叶鹏飞先生的文章《激进环保主义的末日情结》。叶先生（以下简称“作者”）的文章非常激烈地批判了其认为属于“激进环保主义”的“末日情结”。作者在文中引用了几位知名学者的著作及言论，以及一些自然现象事例，并结合个人认识，认为气候变化造成的恶果被严重高估并涉嫌炒作。作者在文中还认为部分环保宣传及参与者反科学，甚至暗示支持环保运动的部分人涉及利益输送、心理不健全。最后，作者表达了对“夸大气候变化后果的反复炒作”的反感和担忧。

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