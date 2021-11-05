安妮—玛丽·施莱希：AUKUS对印太主要各方有何影响

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月5日 5:00 AM

美国、英国和澳大利亚三边安全伙伴关系的建立，标志着亚洲地缘政治力量平衡的重大转变。（路透社档案照）
美国、英国和澳大利亚三边安全伙伴关系的建立，标志着亚洲地缘政治力量平衡的重大转变。（路透社档案照）

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欧洲国家虽已对中国的长期意图有所警惕，但（目前）还没有遵循AUKUS三方与中国进行战略竞争和硬实力比拼的目标。它们的做法更具包容性，因为它们认为，当前的许多挑战只能共同解决。

美国、英国和澳大利亚9月15日宣布建立三边安全伙伴关系（AUKUS），这标志着亚洲地缘政治力量平衡的重大转变。根据协议，三国将加强信息科技共享，以及“与安全相关的科学、技术、工业基地和供应链的整合”。

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