安妮—玛丽·施莱希：AUKUS对印太主要各方有何影响 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM 美国、英国和澳大利亚三边安全伙伴关系的建立，标志着亚洲地缘政治力量平衡的重大转变。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 欧洲国家虽已对中国的长期意图有所警惕，但（目前）还没有遵循AUKUS三方与中国进行战略竞争和硬实力比拼的目标。它们的做法更具包容性，因为它们认为，当前的许多挑战只能共同解决。美国、英国和澳大利亚9月15日宣布建立三边安全伙伴关系（AUKUS），这标志着亚洲地缘政治力量平衡的重大转变。根据协议，三国将加强信息科技共享，以及“与安全相关的科学、技术、工业基地和供应链的整合”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 中国 澳洲 法国 欧盟 英国 新西兰 德国 经济 澳大利亚 印度 欧洲 太平洋岛国 联合早报 气候变化 亚洲 拜登 AUKUS 印太战略 三边安全伙伴关系 QUAD 叶鹏飞：切忌病急乱投医 ——答王庆民先生 王庆民：气候变化的危害被高估了吗？