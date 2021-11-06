丁松泉：蔡英文剪不断的“转型正义”

蔡英文启动的旨在釜底抽薪和彻底击垮国民党的“转型正义”，出于意料地砸到了民进党的脚。随着威权时代相关资料的公开，显示出在威权时代民进党的一些大佬也有共犯的不光彩一面，潘朵拉盒子一经打开，后续的发展还不可知。

蔡英文和民进党为了彻底击垮国民党，实现民进党的长期执政，可以说无所不用其极，最典型的莫过于对马英九的一系列攻击行为。马英九虽然在执政过程中有一些过失，但是，在台湾现实条件下保持了比较清廉的形象，个人操守有目共睹，虽然对同阵营的王金平等人有些过于苛刻，但是对民进党是比较温良恭俭让的。