丁松泉：蔡英文剪不断的“转型正义” 订户 来自 / 联合早报 文 / 丁松泉 发布 / 2021年11月6日 5:03 AM 作者指出，蔡英文所提出的“转型正义”，是以东欧有关国家为模板和合理性依据，但波兰或捷克虽然有党派竞争，但没有用民进党的方式打击在野党。（法新社） 字体大小: 小 中 大 蔡英文启动的旨在釜底抽薪和彻底击垮国民党的“转型正义”，出于意料地砸到了民进党的脚。随着威权时代相关资料的公开，显示出在威权时代民进党的一些大佬也有共犯的不光彩一面，潘朵拉盒子一经打开，后续的发展还不可知。蔡英文和民进党为了彻底击垮国民党，实现民进党的长期执政，可以说无所不用其极，最典型的莫过于对马英九的一系列攻击行为。马英九虽然在执政过程中有一些过失，但是，在台湾现实条件下保持了比较清廉的形象，个人操守有目共睹，虽然对同阵营的王金平等人有些过于苛刻，但是对民进党是比较温良恭俭让的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 转型正义 蔡英文两岸政策 三民主义 川岛真：日中国民的相互认知待改善 陈怀亮：默克尔：“好人政治”的一个示范