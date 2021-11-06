丁松泉：蔡英文剪不断的“转型正义”

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来自 / 联合早报

文 /
丁松泉

发布 / 2021年11月6日 5:03 AM

作者指出，蔡英文所提出的“转型正义”，是以东欧有关国家为模板和合理性依据，但波兰或捷克虽然有党派竞争，但没有用民进党的方式打击在野党。（法新社）
作者指出，蔡英文所提出的“转型正义”，是以东欧有关国家为模板和合理性依据，但波兰或捷克虽然有党派竞争，但没有用民进党的方式打击在野党。（法新社）

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蔡英文启动的旨在釜底抽薪和彻底击垮国民党的“转型正义”，出于意料地砸到了民进党的脚。随着威权时代相关资料的公开，显示出在威权时代民进党的一些大佬也有共犯的不光彩一面，潘朵拉盒子一经打开，后续的发展还不可知。

蔡英文和民进党为了彻底击垮国民党，实现民进党的长期执政，可以说无所不用其极，最典型的莫过于对马英九的一系列攻击行为。马英九虽然在执政过程中有一些过失，但是，在台湾现实条件下保持了比较清廉的形象，个人操守有目共睹，虽然对同阵营的王金平等人有些过于苛刻，但是对民进党是比较温良恭俭让的。

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