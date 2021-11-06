林原：蔡英文的“中华民国”新论述 订户 来自 / 联合早报 文 / 林原 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 蔡英文今年的双十演说引发广泛关注。除提到“台湾”48次外，她还提及“中华民国”六次、“中华民国台湾”三次。中华民国与台湾的关系如何？中华民国与“中华民国台湾”的关系又如何？研究这些称谓的关系，似在求解台湾政治中的“神学问题”。关于中华民国与台湾的关系，很难一言以蔽之。陈水扁在2005年提出了中华民国四阶段论：1949年前“中华民国在大陆”、1949年后“中华民国到台湾”、李登辉时期“中华民国在台湾”，以及陈水扁时期“中华民国是台湾”。后三者涉及中华民国与台湾的三种关系，且对应三个不同阶段。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中华民国 中华民国台湾 蔡英文两岸政策 陈怀亮：默克尔：“好人政治”的一个示范 丁松泉：蔡英文剪不断的“转型正义”