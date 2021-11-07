薛之白：从《鱿鱼游戏》看全球防疫

今年全球最火的剧集，无疑是Netflix出品的韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）。该剧讲述了参加一档神秘节目的456名玩家，为了生存以及拿下高额奖金，而挑战一道道关卡。每一关都是儿童时期的小游戏，但规则被重新设置成残酷的生死考验。剧中充满血腥场面，让观众不寒而栗。

《鱿鱼游戏》引发人们不同角度的思考。有人指其揭示了韩国的社会问题，也有人认为它反映了人性的黑暗。让笔者感兴趣的，是剧中几个重设规则后的小游戏，联想到世界各国的防疫策略，发现还有些许相似之处。