薛之白：从《鱿鱼游戏》看全球防疫

订户

来自 / 联合早报

文 /
薛之白

发布 / 2021年11月7日 5:00 AM

《鱿鱼游戏》引发人们不同角度的思考。有人指其揭示了韩国的社会问题，也有人认为它反映了人性的黑暗。图为韩国街头小店跟上潮流，老板身穿和剧中一样的红色连体衣，脸上戴着面具，售卖走红的“椪糖”。（法新社）
《鱿鱼游戏》引发人们不同角度的思考。有人指其揭示了韩国的社会问题，也有人认为它反映了人性的黑暗。图为韩国街头小店跟上潮流，老板身穿和剧中一样的红色连体衣，脸上戴着面具，售卖走红的“椪糖”。（法新社）

字体大小:

今年全球最火的剧集，无疑是Netflix出品的韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）。该剧讲述了参加一档神秘节目的456名玩家，为了生存以及拿下高额奖金，而挑战一道道关卡。每一关都是儿童时期的小游戏，但规则被重新设置成残酷的生死考验。剧中充满血腥场面，让观众不寒而栗。

《鱿鱼游戏》引发人们不同角度的思考。有人指其揭示了韩国的社会问题，也有人认为它反映了人性的黑暗。让笔者感兴趣的，是剧中几个重设规则后的小游戏，联想到世界各国的防疫策略，发现还有些许相似之处。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容