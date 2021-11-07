薛之白：从《鱿鱼游戏》看全球防疫 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛之白 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 《鱿鱼游戏》引发人们不同角度的思考。有人指其揭示了韩国的社会问题，也有人认为它反映了人性的黑暗。图为韩国街头小店跟上潮流，老板身穿和剧中一样的红色连体衣，脸上戴着面具，售卖走红的“椪糖”。（法新社） 字体大小: 小 中 大 今年全球最火的剧集，无疑是Netflix出品的韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）。该剧讲述了参加一档神秘节目的456名玩家，为了生存以及拿下高额奖金，而挑战一道道关卡。每一关都是儿童时期的小游戏，但规则被重新设置成残酷的生死考验。剧中充满血腥场面，让观众不寒而栗。《鱿鱼游戏》引发人们不同角度的思考。有人指其揭示了韩国的社会问题，也有人认为它反映了人性的黑暗。让笔者感兴趣的，是剧中几个重设规则后的小游戏，联想到世界各国的防疫策略，发现还有些许相似之处。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫情 鱿鱼游戏 严孟达：“被转型”的王雷 吴汉钧：从面簿到元宇宙