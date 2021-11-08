何伟伦：在新加坡过上好日子意味着什么？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 何伟伦 发布 / 2021年11月8日 5:05 AM 作者认为虽然各种社会经济因素促使我们不得不提高社会转移，但是我们不能摒弃新加坡人以个人努力和责任感著称的精神。（档案照） 字体大小: 小 中 大 一个家庭需要多少钱，才能在新加坡过上舒适的好日子？由新加坡国立大学李光耀公共政策学院和南洋理工大学的研究人员领导的一项研究，得出了以下估值：育有两个七岁至18岁孩子的双亲家庭，每月需要6426元；而育有两个二岁至六岁孩子的单亲家庭，则是3218元。上述的估值是基于一种称为最低收入标准法的研究方法。公众通过小组讨论，在考虑到社会规范和期望的情况下，讨论并商定家庭基本生活水平所需的商品和服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 最低收入标准 双亲家庭费用 包容性社会 狮城脉搏 蔡恩泽：恐慌是市场的无形杀手 康端严：亚细安峰会成果丰硕