何伟伦：在新加坡过上好日子意味着什么？

一个家庭需要多少钱，才能在新加坡过上舒适的好日子？由新加坡国立大学李光耀公共政策学院和南洋理工大学的研究人员领导的一项研究，得出了以下估值：育有两个七岁至18岁孩子的双亲家庭，每月需要6426元；而育有两个二岁至六岁孩子的单亲家庭，则是3218元。

上述的估值是基于一种称为最低收入标准法的研究方法。公众通过小组讨论，在考虑到社会规范和期望的情况下，讨论并商定家庭基本生活水平所需的商品和服务。