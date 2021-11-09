滨田宏一：岸田文雄将会做什么？

日本第100任首相岸田文雄上台已有一个月，对他来说双喜临门的是他的执政联盟在众议院选举中，出乎意料地赢得绝对多数席位，同时他领导的自民党也享有绝对多数而控制了众议院的委员会。现在的问题是，岸田文雄将如何把握这一大好形势，而他的领导对日本而言又将意味着什么。

尽管我长期担任前任首相安倍晋三的经济顾问，但我依然不记得与岸田文雄有过任何私下交流。我们曾在一些政府会议上见过面，他向我打招呼时总是面带微笑，举手投足间尽显优雅。这表明他极具交际能力和政治才能，这对他胜任首相一职大有裨益。