滨田宏一：岸田文雄将会做什么？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 滨田宏一 发布 / 2021年11月9日 5:01 AM 作者认为岸田文雄有可能采取类似池田的理政风格，特点就是专注于经济发展，对外则施行温和路线。（法新社） 字体大小: 小 中 大 日本第100任首相岸田文雄上台已有一个月，对他来说双喜临门的是他的执政联盟在众议院选举中，出乎意料地赢得绝对多数席位，同时他领导的自民党也享有绝对多数而控制了众议院的委员会。现在的问题是，岸田文雄将如何把握这一大好形势，而他的领导对日本而言又将意味着什么。尽管我长期担任前任首相安倍晋三的经济顾问，但我依然不记得与岸田文雄有过任何私下交流。我们曾在一些政府会议上见过面，他向我打招呼时总是面带微笑，举手投足间尽显优雅。这表明他极具交际能力和政治才能，这对他胜任首相一职大有裨益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 岸田文雄 岸田文雄经济政策 梶谷怀：中共加大监管平台企业的原因 雷希颖：美台越界 “红线”的试探