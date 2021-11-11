白士泮：关于元宇宙的一些遐思

“元宇宙”（Metaverse）概念起源于1992年尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）写的科幻小说《雪崩》（Snow Crash），其中描绘了一个超越现实的数码空间，为地理空间所阻隔的人们可通过各自“化身”（avatar）相互交往。

Metaverse一词由Meta和Verse组成：Meta意为超越，Verse意为宇宙，结合起来为“超越宇宙”，意即通过技术能力，在现实世界的基础上，搭建一个平行于现实世界且持久存在的多维虚拟数码世界，现实中的人类以数码身份或化身的形式，进入虚拟时空生活。同时，这个虚拟数码世界还拥有完整运行的社会和经济系统。

随着虚拟现实（VR）、扩增实境（AR）、第五代移动通信技术（5G）、云计算、物联网等数码技术的发展，虚拟与现实的距离也逐渐缩小，用户在虚拟数码世界的参与感和沉浸感将逐步提升。

元宇宙拉近商业品牌与客户之间的距离，用户有更好的虚拟体验，这给商业世界带来新的机遇和商业模式。比如将游戏与社交结合在一起，促进虚拟游戏市场的快速增长；再来，非同质代币（NFT）成为物理世界数码化的一条可行路径，是元宇宙的事物承载媒体，也创造和带动了新型加密数码产品的流通与交易，包括任何独特的东西，比如艺术品、收藏品、游戏内容、音乐、门票等等，甚至是某个人在某个时间点发布的推特。

近期，科技与互联网巨头都在加码投资，元宇宙将成为科技与互联网行业下一阶段重要的发展领域。面簿创始人扎克伯格最近宣布，公司更名为“Meta”，致力于在五年内由社交媒体转变为一家“元宇宙”公司。其他互联网巨头腾讯、字节跳动、百度等也纷纷布局元宇宙概念，挖掘元宇宙所带来的无限商机。

改造人类现有世界的机遇

笔者希望也非常期待元宇宙带来的不只是商机，而是更深一层重大意义的机遇——改善或甚至改造人类现有的世界。

宇宙大爆炸理论认为，今天的宇宙诞生于138.2亿年前的一次大爆炸，或者是上帝创造了今天的宇宙。现在人类利用科技，有机会创造一个崭新的元宇宙。人类应该好好把握这个千载难逢的机会，从宏观的视角，以全球人类命运共同体的利益为出发点，利用虚拟的元宇宙发挥无限想象空间，为我们的生活创造更多可能。

例如在元宇宙进行人类在现实世界里不可能进行的各种实验与交流，帮助解决现有物理世界里国与国之间的予盾和冲突，改革和完善全球治理体系，解决人类共同面对的危机与苦难，如财富差距和社会不平等，探索经济社会发展的新方向等等，而不应该只局限于微观地把元宇宙当作一个新的商业领域，一种新的赚钱工具而已。

国际金融与货币体系

第二次世界大战后，以美元为中心的国际货币体系和美国主导的多边国际金融组织——国际货币基金组织和世界银行，建立了美国的全球金融霸权。哈耶克（Friedrich Hayek）在1976年出版的《货币的非国家化》中，就推演了竞争性货币替代法币垄断的合理性。

2008年，中本聪在《比特币：一种点对点式的电子现金系统》中，倡议利用基于公共区块链的去中心化应用，提供点对点的金融服务，以增强金融的包容性和普及性。

比特币属于同质化加密数码货币，其价值的根本基础是其技术、估值、交易、流通等形成一套可能过千万人参与、跨国的共识规则体系。由此笔者联想，我们应该利用基于区块链技术的元宇宙，推动一个更公平更普惠的新国际数码货币与金融规则体系。

这次冠病疫情导致各国实施居家隔离和封锁边境，全球供应链体系受到严重冲击，跨境生产活动几乎停顿，国际贸易与投资活动也停滞不前，造成保护主义与反全球化浪潮抬头。

但元宇宙里的国际数码经济发展与合作可以发挥作用，继续推动全球化的精神与发展，确保信息和数码资源与资产在全球体系中流动，促进全球经济效率、全球经济增长和技术进步，维护人类命运共同体的整体利益。

全球治理体系

元宇宙也可以进行完善甚至改革现有全球治理体系的实验。二战以来，全球发生了根本性的变化，发展中国家的经济与贸易量，在全球的占比不断增加，国力日渐壮大，其中最具有代表性的就是金砖五国——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

从世界格局变化和全球治理角度等各方面看，新兴发展中国家已成为一支不可或缺的力量，但在全球治理中缺少发言权。相反地，美国的力量如经济和国际影响力近几年来持续减弱，无法维系其单极霸权的统治。

当元宇宙相关技术日趋成熟，全球各国和各类组织也积极参与进来时，我们不妨复制区块链概念里的分布式自治组织（decentralized autonomous organization，简称DAO），在元宇宙里组织一个截然不同的“自治联合国”，不受任何强势中心机构的影响，抛弃现实世界里国家之间的各种不公平和不平衡，秉持“去中心化”和公平公正原则，国家不分大小强弱，人人有平等的话语权，来重新构建一个全节点、包容、开放、民主、透明的全球治理体系。

在元宇宙数码世界里，全球治理体系的成功做法，可以成为现实世界的典范，让我们在面对全球的威胁与挑战时，比如气候暖化、粮食安全、网络安全、社会不平等这些全球议题上，世界各国可以更好地合作与协调，集思广益，为人类创造一个更美好的世界，一个新的人类文明。

作者是新加坡国立大学客座教授、李白金融学院院长、原新加坡金融管理局学院院长