邱晓莉：年轻人砥砺前行再创辉煌 订户 来自 / 联合早报 文 / 邱晓莉 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 作者认为年轻人代表着国家的未来，世界的未来属于年轻一代。（档案照） 字体大小: 小 中 大 美国无党派智库组织皮尤研究中心发布了一份2021第二季度出炉的民意调查，调研了17个发达经济体中普通民众，问他们是否认为今天的孩子长大成人后，和他们的父辈相比，物质上是会更富有还是更贫穷。调查的中位数结果是，64%的受访者认为孩子和父辈相比会更贫穷，只有32%的受访者持相反观点。其中法国、美国、意大利、日本和西班牙，更有超过68%的受访者持悲观态度。这17个受调研的经济体中，只有瑞典和新加坡两个国家认为孩子在经济上会比父辈更上一层楼，其中新加坡有61%的受访者持乐观态度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 组屋政策 金融政策 年轻一代 狮城脉搏 张云：日本的人权外交能够走多远 郑伟彬：习拜会之后的 中美关系会有不同吗？