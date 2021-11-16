邱晓莉：年轻人砥砺前行再创辉煌

美国无党派智库组织皮尤研究中心发布了一份2021第二季度出炉的民意调查，调研了17个发达经济体中普通民众，问他们是否认为今天的孩子长大成人后，和他们的父辈相比，物质上是会更富有还是更贫穷。

调查的中位数结果是，64%的受访者认为孩子和父辈相比会更贫穷，只有32%的受访者持相反观点。其中法国、美国、意大利、日本和西班牙，更有超过68%的受访者持悲观态度。这17个受调研的经济体中，只有瑞典和新加坡两个国家认为孩子在经济上会比父辈更上一层楼，其中新加坡有61%的受访者持乐观态度。