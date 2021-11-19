范鸿达：伊朗核问题的新福音

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来自 / 联合早报

文 /
范鸿达

发布 / 2021年11月19日 5:00 AM

作者在文中指出，美国立场是可以取消一些不符合“联合全面行动计划”（JCPOA）的制裁，而伊朗则是要扭转其与JCPOA不符的核步骤。（法新社）
作者在文中指出，美国立场是可以取消一些不符合“联合全面行动计划”（JCPOA）的制裁，而伊朗则是要扭转其与JCPOA不符的核步骤。（法新社）

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德黑兰明白，不解决美伊恢复履行JCPOA问题，伊朗正在遭受的国际制裁就难以解除或缓解，也就很难迎来更好的发展。

11月4日，伊朗外交部副部长阿里·巴盖里-卡尼（Ali Bagheri-Kani）在社交媒体上表示，伊朗将于11月29日开始参与解除美国对伊朗制裁的维也纳谈判。同日，欧盟对外行动署副秘书长莫拉也表示，在与所有“联合全面行动计划”（JCPOA）参与方和美国协商后，各方同意11月29日在维也纳恢复会谈。至此，关于伊朗莱希政府会不会继续维也纳JCPOA谈判的猜测终于尘埃落定。

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