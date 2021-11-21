杨浚鑫：什么是周末

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来自 / 联合早报

文 /
杨浚鑫

发布 / 2021年11月21日 5:01 AM

疫措施让所有人在家的时间增加，迫使人们检视因工作而忽略的家庭关系、兴趣爱好、健康和信仰等。另一方面，它进一步模糊工作与私人生活之间的界限。（海峡时报档案照）
疫措施让所有人在家的时间增加，迫使人们检视因工作而忽略的家庭关系、兴趣爱好、健康和信仰等。另一方面，它进一步模糊工作与私人生活之间的界限。（海峡时报档案照）

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最近重温英剧《唐顿庄园》。故事讲述上世纪初，居住在唐顿庄园的伯爵一家，其丰厚的家产阴差阳错地由一名远房亲戚继承。这名亲戚是个中产阶层律师，初到庄园时提及自己平日得工作，只有周末休息。老伯爵夫人一听蒙了，反问他什么是“周末”。

在那个年代，工作被视为是社会较低阶层者，为养家糊口而从事的活动。这与现代人将工作与自我价值划等号的态度，相去甚远。

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