杨浚鑫：什么是周末 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年11月21日 5:01 AM 疫措施让所有人在家的时间增加，迫使人们检视因工作而忽略的家庭关系、兴趣爱好、健康和信仰等。另一方面，它进一步模糊工作与私人生活之间的界限。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 最近重温英剧《唐顿庄园》。故事讲述上世纪初，居住在唐顿庄园的伯爵一家，其丰厚的家产阴差阳错地由一名远房亲戚继承。这名亲戚是个中产阶层律师，初到庄园时提及自己平日得工作，只有周末休息。老伯爵夫人一听蒙了，反问他什么是“周末”。在那个年代，工作被视为是社会较低阶层者，为养家糊口而从事的活动。这与现代人将工作与自我价值划等号的态度，相去甚远。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 唐顿庄园 工作 休闲 消费 冠病疫情 生活观 大离职潮 大倦怠潮 记者手记 韩咏梅：当东西南北风一起吹来 严孟达：面子与外交