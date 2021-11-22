于时语：“教育移民”不利美国民主党选情 订户 来自 / 联合早报 文 / 于时语 发布 / 2021年11月22日 5:02 AM 作者认为，美国政治愈演愈烈的“教育分化”，特别体现在白人群体，即低教育白人普遍倒向共和党，高教育白人则日益倾向民主党。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登上台以来，美国经济复苏可观，失业率显著下降，华尔街道琼斯指数和纳斯达克指数分别上涨一二成以上。但是，供应链阻滞与冠病疫情导致的其他经济失衡，造成一时空前的通货膨胀，尤其是能源供应短缺所带来的汽油价格飞涨，对美国普通消费者冲击巨大，成为拜登民望不断下跌的主要原因。论客普遍认为，明年中期选举共和党有望夺回参众两院多数。克林顿政府时期的财政部长、哈佛大学前校长萨默斯更在《华盛顿邮报》撰文，举尼逊和里根总统当选的先例，警告当前“无节制的通胀”可能导致2024年大选“特朗普复辟”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 教育移民 能源供应短缺 美国移民政策 黄献华：民共会谈的通关密语 黄一展：最低工资争议未休