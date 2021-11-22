于时语：“教育移民”不利美国民主党选情

美国总统拜登上台以来，美国经济复苏可观，失业率显著下降，华尔街道琼斯指数和纳斯达克指数分别上涨一二成以上。但是，供应链阻滞与冠病疫情导致的其他经济失衡，造成一时空前的通货膨胀，尤其是能源供应短缺所带来的汽油价格飞涨，对美国普通消费者冲击巨大，成为拜登民望不断下跌的主要原因。

论客普遍认为，明年中期选举共和党有望夺回参众两院多数。克林顿政府时期的财政部长、哈佛大学前校长萨默斯更在《华盛顿邮报》撰文，举尼逊和里根总统当选的先例，警告当前“无节制的通胀”可能导致2024年大选“特朗普复辟”。