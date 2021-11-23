林原：中美关系史：三点商榷

伟达11月11日发表于《联合早报·言论》的《美国的台湾战略正全面升级》一文，涉及美国同中国大陆以及台湾的交往历史。不过，文章至少有三点值得商榷和研讨，包括美国与南京国民政府的关系、朝鲜战争以及20世纪70年代末中美建交问题。

该文未提民国北京政府（1912年至1928年）与美国的关系，其实至少直系军阀执政时期与美国的关系较为值得关注。关于美国与南京国民政府（以及国民党）的关系，文中写道：“一战后，美国觉得蒋介石领导的国民党和政府可以合作。”对此问题，有必要做以下回顾：一战于1918年11月结束，而南京国民政府在1927年4月成立，两者相距八年多。南京国民政府成立后并未立即得到美国承认，也谈不到合作问题。

1928年6月，北伐军占领北京、天津等地后，美国才愿意承认蒋介石领导的国民政府。同年7月，双方签订《整理中美两国关税关系之条约》。不过，中美就废除领事裁判权的谈判迟未取得重要进展。

1931年九一八事变爆发后，美国未对中国提供实质援助。不过，1933年的“棉麦借款”，展现了美国与中国积极合作的一面，尽管美国有其特定经济动机。1937年七七事变爆发后，中国民族危机空前严重，但美国并未立即采取积极援助中国的立场。

关于1950年爆发的朝鲜战争，伟达认为当时中国和美国都出现了误判：“中国认为美国若占领全朝鲜，下一步有威胁入侵中国的企图……”此处不谈美国是否“误判”的问题，重点分析中国是否“误判”。中共高层领导人当时并非已确信，美国在完全占领朝鲜后会立即进攻中国，他们做出派兵朝鲜的重大决定，应该也不是建立在类似判断基础上。

那时他们认为，美国完全占领朝鲜后，对中国的威胁会更大：除从台湾方向威胁中国东南沿海外（也应加上从越南方向的威胁），还可从朝鲜方向威胁中国东北（当时中国重要的工业基地），这会导致整个东北边防军被“吸住”。中共高层领导人还认为，如果中美之间战争难以避免，选择朝鲜半岛作为战场，比中国东南沿海成为战场对己方更有利。

中国在决定是否出兵朝鲜的时候，还会从以苏联为首的社会主义阵营角度考虑问题。这就涉及苏联的态度问题，斯大林当时明确提出中国应向朝鲜派兵；而执政不久的中共也须以出兵朝鲜同美国交战，来取信于斯大林与苏共。

依据《彭德怀自述》所载，彭德怀（后指挥中国人民志愿军赴朝作战）在1950年10月4日夜，还想到“为了扩大社会主义阵营威力也要出兵”。这样，中国决定出兵朝鲜，体现了所谓国际主义与爱国主义相结合。

至于中美建交，尤其是美国决定与中华人民共和国建立正式外交关系的原因，伟达写道：“直到1979年中国大陆开始改革开放，美国朝野和文化才眼前为之赫然一亮……美国当时为如此美妙的前景兴奋莫名，竟毅然将台湾搁置一旁，并立即与中国大陆建立正式外交关系。”按照他的说法，美国愿意与中国建立正式外交关系，是因为被中国改革开放的前景所吸引。

然而历史事实是，1978年12月16日，《中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报》公布，早于中共十一届三中全会的召开，后者在1978年12月18日至22日举行。一般认为，十一届三中全会开启了中国改革开放的新时代。

这样看来，美国决定和中国建交，与中国改革开放的“美妙前景”之间的关系应该可以忽略。依据布热津斯基等人的说法，这与美国想使自身在美苏全球竞争中处于有利地位等有关。

作者是历史学博士，时评人

两岸关系问题研究者