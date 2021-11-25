何塞·M·L·蒙特斯克拉罗斯,邓炳祥：社区花园可成为我国“第四个食物篮子”

新加坡的“30·30愿景”粮食安全战略正面临着气候变化、冠病疫情导致的供应链中断，以及全球对粮食日益增长的需求这三大全球性挑战的压力。它能否利用非常规手段，通过“第四个食物篮子”在本土生产更多粮食？如果可以，那会是什么？

新加坡的“30·30愿景”设定了一个雄心勃勃的目标，即到2030年，本土生产的农产品将能满足国人三成的营养需求。根据设想，这将通过扩大本地蔬菜、鸡蛋和渔场的供应，对植物蛋白质和培植肉等替代蛋白质的新投资，以及利用厨余生产食物的新技术来实现。所有这些都属于保障新加坡粮食安全的三大“食物篮子”之一的“本土生产”。