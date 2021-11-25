何塞·M·L·蒙特斯克拉罗斯,邓炳祥：社区花园可成为我国“第四个食物篮子” 订户 来自 / 联合早报 文 / 何塞·M·L·蒙特斯克拉罗斯 邓炳祥 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡的“30·30愿景”粮食安全战略正面临着气候变化、冠病疫情导致的供应链中断，以及全球对粮食日益增长的需求这三大全球性挑战的压力。它能否利用非常规手段，通过“第四个食物篮子”在本土生产更多粮食？如果可以，那会是什么？新加坡的“30·30愿景”设定了一个雄心勃勃的目标，即到2030年，本土生产的农产品将能满足国人三成的营养需求。根据设想，这将通过扩大本地蔬菜、鸡蛋和渔场的供应，对植物蛋白质和培植肉等替代蛋白质的新投资，以及利用厨余生产食物的新技术来实现。所有这些都属于保障新加坡粮食安全的三大“食物篮子”之一的“本土生产”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 本地 食物 农场 气候变化 数码科技 数码 农产品 粮食 社区 国家公园局 农业 蔬菜 农夫 甘榜 食品安全 社区花园 食物篮子 30·30愿景 社区园丁 社区农夫 商业农场 廖建裕：印尼回教强硬派再次受挫？ 吴声威：挪威的政治面貌