刘家明：小贩中心改善的延续性

来自 / 联合早报

文 /
刘家明

发布 / 2021年12月2日 5:00 AM

作者在文中建议每一个小贩中心应该只有一个总负责人或部门或承包商，这个总负责人要负责摊位的租赁、卫生、清洗、保安甚至厕所和厨余等的问题。（档案照）
作者在文中建议每一个小贩中心应该只有一个总负责人或部门或承包商，这个总负责人要负责摊位的租赁、卫生、清洗、保安甚至厕所和厨余等的问题。（档案照）

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几天前看到新闻报道，说小贩中心在实施碗盘归还计划后，清洁工作量减少了，所以摊贩要求承包商调低清洁费。在一个以金钱和商业利益价值观挂帅的社会来说，这应该是意料中的事，相信也没有什么人会去关注这问题。这是一个社会隐忧。

在职场这么多年来，都已算不清自己究竟参与了多少个“系统改善”的提议和项目，甚至有时也“有幸”会成为议案甄选委员会的一份子。不管多么创新和有前瞻性的好点子，所有的提案都不免要回答“经济效益”和“回本率”的问题。

换句话说，就是这项目能否更快地为公司要么减低成本，要么节省人力、生产时间，或增加销售量等。所以那些什么改善工作环境、提高员工士气、促进员工和睦合作与福利等的项目，根本难有机会上榜；久而久之，大家也懒得去多想这方面的提案了。

我们或许已经忘了“归还碗盘”的初心和目的，就试从目前可以看到的或可预见到的好处来重温这个问题。首先，小贩中心已是个上了“联合国非物质遗产”榜的项目，所以用餐后自发（虽然是通过重罚的“自罚”）归还餐具是个形象问题，能提高国际美誉。

这同时也是个环境卫生问题，是个优雅社会的公民意识问题以及教育问题等等。尤其是通过工作环境的改善，应该可以吸引更多国人（尤其是“老弱残兵”）入行，降低对低薪外劳的依赖等。如果不幸地在这八字都还没有一撇的当儿，立刻就要抽兵换将，开始讨论减薪、减人、加工等，我们就会回到事情的原点了。这样的做法不能解决一个系统改善的延续性和日后的继续提升问题。

目前小贩中心的清洁和卫生问题看起来似乎有了改善，但也很可能是因为现在是冠病疫情时期，小贩中心堂食的人潮大不如前。摊贩觉得清洁工人轻松无所事事，想到还要继续缴付原来的清洁费，心里当然不平衡，怪不得他们。

但若回想两年前冠病来袭之前的困境，清洁工人吃紧，因为恶劣的工作环境和低薪待遇，根本吸引不到工人入行，如果不好好考虑整体问题，就立刻要向承包商开刀，我们很快又会面对同样的困境。一味希望能以最低标价的合约来聘请清洁工人的做法，是解决不了小贩中心长远的问题的。

不必是专家或内行人，也约略可以明白中心的营运成本和小贩的艰难和苦楚。总觉得整个小贩中心的营运和管理概念，可能应该做出一些调整来应付挑战。每一个小贩中心应该只有一个总负责人或部门或承包商，这个总负责人要负责摊位的租赁、卫生、清洗、保安甚至厕所和厨余等的问题；而小贩只负责食物和销售，就像一家大餐厅那样。

至于营运，总负责人可以任意外包，但是对各项外包的项目的服务素质要负全责。各个项目的服务收费，租金，营运盈余等须要一起结算，这样才能有一个“整体经营”的概念，才能根据各项目的实际情况，从不同的服务项目调动资金去解决系统问题。

整个小贩中心每项服务的评估，也要综合起来做个“整体平衡评估”，这才算是整个小贩中心的“整体成绩单”。这样还可以避免当有事情发生时，不会立刻就把矛头指向某个项目，而不利用整体经营的资源来解决问题。

小贩中心的管理和营运不应该是个牟利的模式。部分经营所得的盈余，要重新注入整体品质的提升，这些也都要反映在业者的成绩单并接受评估。这成绩单将是延续合同的重要考量。既然已经成功申遗，相信有关当局应该有义务拨款支撑和维护这项遗产，所以小贩中心的经营者就可以用这“平衡成绩单”，来领取额外的花红或奖励金。

小贩中心的营运不应该一直被局限在以“最低价外包”，来达到每个局部项目都非要盈利不可的模式里，或许小贩中心也应该算是一种“社会企业”。“整体评估和经营”概念，“平衡成绩单”和非牟利模式，应该是一个能够比较有效控制营运成本，延续改善和提升小贩中心的整体素质的方案。

作者是电子工程师

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