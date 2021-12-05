吴新慧：危机处理的高度和速度

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来自 / 联合早报

文 /
吴新慧

发布 / 2021年12月5日 5:03 AM

南非的榜样，体现了国家或政党领导人的危机处理不仅仅需要政治魄力与勇气，更要有超越国家利益、超越国内政治与政党利益的政治道德操守，有高度也有速度。（路透社）
南非的榜样，体现了国家或政党领导人的危机处理不仅仅需要政治魄力与勇气，更要有超越国家利益、超越国内政治与政党利益的政治道德操守，有高度也有速度。（路透社）

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现在要妥当处理的另一深层意义是，怎么有责任和公正地处理危机才不会造成更大的伤害，同时体现超越个人和党的利益的高政治操守。

南非在11月中旬发现全球首个B.1.1.529冠病病例后，约一周后在11月25日召开记者会，宣布发现这新变种毒株，并通知了世界卫生组织。世卫在隔日就召开紧急会议，将B.1. 1.529病毒列为“须要关注”的变异毒株，并用第15个希腊字母“奥密克戎”（Omicron）将之命名。

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