吴新慧：危机处理的高度和速度 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴新慧 发布 / 2021年12月5日 5:03 AM 南非的榜样，体现了国家或政党领导人的危机处理不仅仅需要政治魄力与勇气，更要有超越国家利益、超越国内政治与政党利益的政治道德操守，有高度也有速度。（路透社） 字体大小: 小 中 大 现在要妥当处理的另一深层意义是，怎么有责任和公正地处理危机才不会造成更大的伤害，同时体现超越个人和党的利益的高政治操守。南非在11月中旬发现全球首个B.1.1.529冠病病例后，约一周后在11月25日召开记者会，宣布发现这新变种毒株，并通知了世界卫生组织。世卫在隔日就召开紧急会议，将B.1. 1.529病毒列为“须要关注”的变异毒株，并用第15个希腊字母“奥密克戎”（Omicron）将之命名。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 慢三拍 冠状病毒19 奥密克戎变种毒株 南非 何惜薇：政治那些事 严孟达：政治“罗生门”