吴新慧：危机处理的高度和速度

现在要妥当处理的另一深层意义是，怎么有责任和公正地处理危机才不会造成更大的伤害，同时体现超越个人和党的利益的高政治操守。

南非在11月中旬发现全球首个B.1.1.529冠病病例后，约一周后在11月25日召开记者会，宣布发现这新变种毒株，并通知了世界卫生组织。世卫在隔日就召开紧急会议，将B.1. 1.529病毒列为“须要关注”的变异毒株，并用第15个希腊字母“奥密克戎”（Omicron）将之命名。