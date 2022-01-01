李显龙：举国同心，展望未来

转眼间，我们对抗2019冠状病毒疾病已经有两年了。在这场漫长且艰辛的战役中，政府曾为了保护人民的健康和生计，被迫采取严厉的防疫措施。这包括自建国以来首次关闭边境，以及动用大量储备金，扶持受影响的员工和商家。我们也不断创新和变通，迅速适应了新的生活、工作和学习方式。

正因为此，我国才确保了医疗体系的有效运作，避免付出巨大的生命代价。政府的多个预算案保住了国人的工作，同时让受创的经济逐渐复苏。新加坡人也携手同心，不畏困难，在崎岖的抗疫道路上坚毅向前。许多人的付出甚至超出了自己的职责范围。尤其是我们的前线和医疗人员，更是日以继夜、争分夺秒与病毒对抗。还有不少商家和无名英雄也挺身而出，为保护大家的安全和维持国家的运作尽一份力，在逆境中展现了勇气和奉献社会的精神。

在过去的一年，本地体坛也屡传捷报，振奋人心。出征奥运会和残奥会的我国健儿，让小红点在国际舞台上发光发亮。他们包括在东京残奥会夺下两面金牌的泳将叶品秀，以及在国际赛事中夺冠的台球选手叶浚惟和保龄球选手黄琳芷。在我们即将告别2021年之际，雄狮队也在铃木杯亚细安足球锦标赛中展现了过人的斗志与毅力。更让国人欣喜的是，羽毛球健将骆建佑过关斩将成为了我国史上首个羽毛球世界冠军。这些健儿的拼搏精神，让国人在这个艰难的时期受到启发，也为他们感到骄傲。

新年伊始，全球与冠病的斗争还未结束。奥密克戎变种毒株的出现，为疫情增添了新的变数。所幸，我国的抗疫能力已比两年前强了许多。我们正紧锣密鼓地为人们施打追加剂，并开始为12岁以下儿童接种疫苗。我们也学会了如何更好地应付公共卫生挑战，同时把疫情对经济的冲击降到最低。目前，我国正在做准备面对奥密克戎疫情所带来的冲击，但无论局势如何发展，我们都有信心沉着应对。

当务之急不仅是与病毒对抗，而是要在后疫情时代，继续促进新的经济增长、创造新的就业机会，让国家繁荣发展。不过，要取得成功，很大程度上将取决于全球和区域局势的稳定，而中美关系是其中的关键。尽管中美之间仍有许多根深蒂固的分歧，但两国近期的高层互动和在气候变化课题上的务实合作，还是令人感到鼓舞的。

另一方面，新加坡将继续与各国建立伙伴关系，并持续推动自由贸易和区域经济一体化，以让人民受益。这包括在2022年1月1日生效的《区域全面经济伙伴关系协定》。

接下来的一年将会是一个过渡时期。我国经济正在稳步复苏，只要没有意想不到的情况出现，我国就能跟上全球经济复苏的步伐。国内生产总值预计在2022年可取得3%到5%的增长。随着各领域复苏，政府会逐步取消紧急援助措施，但也会考虑到少数行业也许需要更多时间重振旗鼓。只要奥密克戎疫情受到控制，我们就会继续以安全的方式和更多地方恢复跨境旅游，与世界各地重建联系。我们也会持续引进我们急需的客工，并确保我国仍旧欢迎国际人才，也让他们与新加坡人形成互补。

除了立足眼前，我们也要着眼未来，做好长远规划。我们会继续推动产业转型，在巩固现有优势的前提下，协助企业重组，以及让员工提升技能。政府将与企业及工运合作，不断在员工身上投资，让他们在职业生涯中与时俱进，保持就业能力。政府也会着重开拓数码经济和绿色经济等新增长领域，进一步落实智慧国计划和2030年新加坡绿色发展蓝图。

冠病疫情让这一代国人接受了历练，也让我们意识到全民一心的重要性。这不会是我们须要克服的最后一次危机，今后在国家建设进程中，我们还会经历更多的考验。我们必须顽强抵抗试图撕裂我国社会的外力，不让这些势力将我们分化。此外，由于在不同年代成长的国人会有不同的观点和诉求，我们的社会规范也会随时代改变。我们必须谨慎地顺应改变，并捍卫我们的核心价值观，巩固新加坡人的国家认同。

为此，我们必须不断加强社会共识和共有的身份认同，同时确保政府和人民，以及不同背景的国人，能彼此信任和谅解。即使是在疫情期间，政府也没有忽略这项重要的工作。我们允许在公共医院工作的回教徒护士戴头巾、致力让职场变得更加公平、为妇女提供更多的支持，以及改善自雇人士的工作保障和退休条件。接下来，我们还须要加强我们的社会契约，消除因疫情而加深的分歧、继续扶持弱势群体，以及为有需要的人士强化社会安全网。我们也要关注人们的心理健康，以及应付因人口老龄化而产生的需求。这样我们才能打造一个更公平、更具包容性和更团结的社会。

我们需要一个充满活力的经济，才有足够的资源实现这些重要的目标。政府需要充足可靠的收入来推行各项社会发展项目，也必须增加收入来扩大医疗体系和各项援助计划，让年长国人受惠。大家都要尽一己之力，一起承担，但经济条件更好的人士必须贡献更多。

所以，政府必须从消费税这样一个税基广阔的税项着手，但也会在调高它的同时推出一套全面措施，来缓和税率上调对低收入家庭的影响。消费税是我国税收和转移支付制度的重要组成部分。这个制度还包括个人所得税和财富税，而它总体上会保持公平和累进的原则。

我们在好几年前就意识到有必要提高消费税。随着我国经济走出低迷，政府现在必须推动调整的工作了。有鉴于此，2022年的财政预算案将为我国下一阶段的发展，奠定可靠和可持续的财政基础。

疫情无情，人间有情。这两年来，大家风雨同舟，积极配合政府的严厉措施，并做出牺牲，共同渡过难关。在面对危机时，国人都意识到有必要做出困难的选择，并为了保障大家的利益，接受政府推行艰难的决策。这体现了我们上下一心的可贵精神。未来，我们仍须要保持团结一致，继续以坚定不移的意志面对更长远的挑战。全民也要能够接受“良药苦口”的政策，才能让新加坡克服万难，不断前进。这样一来，人人才能安居乐业，没有人会掉队。

让我们举国同心，不断放眼未来，确保新加坡在世界上保有一席之地，同时成为一个具包容性的社会和一个让人民引以为豪的家园。

在此，我祝全体国人新年快乐！

本文是李显龙总理昨天所发表的2022年新年华文献词