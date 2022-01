上周末,《纽约时报》保守派专栏作者戴维·布鲁克斯(David Brooks)发表了一篇调子十分悲观的文章,题为America Is Falling Apart at the Seams(美国正在解体)。该报中文网的标题改为《为什么美国人越来越愤怒、分化、彼此仇恨?》

到底发生了什么事?对这个问题,布鲁克斯坦言他没有答案。但他提出了一些可能的原因,包括社交媒体的作用、腐败的政治、特朗普的政治流毒、社会结构的破裂(如美国是世界单亲家庭最多的地方)等。