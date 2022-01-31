徐乐：亚洲“四小龙”虎年经济运势

财经透视

亚洲是全球经济高速增长的地区之一，1960至1990年代，这里孕育出引领区域经济迅速腾飞的“四小龙”——新加坡、香港、韩国以及台湾。有趣的是，这四个经济体在华语社会因“四小龙”而闻名，而在英文语境下，却被称为“四小虎”（Four Asian Tigers）。

而今虎年将至，作为力量、勇气和速度象征的老虎，是否会在新的一年里给亚洲带来好运，使其经济快速得到恢复呢？

从整体态势来看，这四个经济体可能会在新的一年实现经济腾飞，但前提是，得先解决冠病病毒变异和通胀压力等带来的不稳定因素。

新加坡

新型冠状病毒的变异速度比人们想象中要快得多，这次的奥密克戎变异株不仅影响美国和欧洲的经济复苏，还使世界经济处于危险之中。

目前，奥密克戎尚未在新加坡全面暴发，但一些专家预测：未来一两个月，新加坡感染该病毒的患者每天至少会达到1万5000起。人们非常担忧奥密克戎会阻碍新加坡经济的复苏，这一担忧并非无稽之谈。但从整体上来看，只要新加坡没有出现劳动力短缺或大规模业务中断的情况，就不太可能受到严重影响。

新加坡是世界上冠病疫苗接种率最高的国家之一，许多企业也会对员工进行定期检测，以降低工作场所中病毒传播风险。高疫苗接种率和企业积极的防疫措施，都有助于预防业务中断，新加坡企业停工的可能性也因此变得很小。

然而，新加坡在恢复经济的道路上仍然面临挑战。新加坡贸工部数据显示，尽管经济正在复苏，但增长速度会放缓。预计到2022年，经济增速将从2021年的7%降至3%至5%。

除此之外，大多数行业也将在2022年逐渐复苏，继续为经济增长做出贡献。其中，建筑业和制造业尤其不可小觑。建筑业很可能成为促进虎年经济的主要动力之一；制造业则会继续为经济增长做出贡献，该行业在2021年就表现良好，虽然增长速度较慢，但也会助力重振新加坡的经济。

根据马来亚银行（Maybank）一份报告，新加坡的部分企业，如电子和精密工程等，已接近满负荷运营，这可能会减缓该行业的经济发展速度。

总体而言，新加坡的经济将继续呈上升趋势，但零售业、餐饮服务以及与旅游相关的行业，在虎年仍须加大发展力度。

香港

与新加坡相比，2022年香港的经济面临诸多不确定性因素，因而更加难以预测。例如中国对待奥密克戎的政策、通胀压力、供应链短缺以及地缘政治等因素。

新的感染病例使该地区受到边境管制政策的影响，一些经济学家为此下调了对香港经济增长的预期。

例如，深圳最近又出现新感染者，这使香港与大陆重新开放的希望再次破灭。严格的旅行限制也有可能影响到国际供应链，导致企业成本加大，通货膨胀加剧。

香港2021年第三季度报告称，全球经济进一步复苏，加上本地疫情控制也很稳定，因此牛年一定是香港的“复苏”年。预计到2022年，香港的出口将会加速发展，进一步推动经济增长。值得注意的是，香港对出口的依赖度很高，因此奥密克戎很可能会对该地区的经济发展带来风险，而且这种难以控制的变异毒株，也将减缓全球经济增长，降低虎年经济复苏速度的预期。

由此来看，香港可能须要采取措施，应对阻碍本地业务发展的潜在风险。另外，我们还必须重视香港在地缘政治上的紧张局势，这将为2022年的经济复苏带来更多不确定性。

综上所述，2022年香港的经济增长更多取决于全球出口的需求量，也取决于北京的疫情政策。

韩国

据路透社报道，韩国的出口市场强劲，内需不断增长，加之一些财政的刺激，预计到2022年，韩国经济都将得到进一步复苏。

2021年11月，韩国出口创下月度最高纪录，同比飙升32.1%，这主要是因为全球经济逐渐复苏，各地区对芯片和石化产品的需求大量增加。韩国的贸易伙伴也逐步恢复生产，预计到2022年，韩国的出口需求将继续保持强劲势头。

韩国财政部预测，2022年韩国的GDP增长率将会达到3.1%。

但与此同时，韩国也会面临经济下行风险。一方面，奥密克戎将对该国经济增长带来不确定性因素；另一方面，该国还会面临供应链问题。这两个问题可能会扰乱韩国的生产进度，危及制造商的发展。

供应链危机将增加工厂成本，迫使制造商提高产品价格，引发长期通货膨胀，进一步降低该国产品的竞争力。举例来说，韩国《经济日报》称，现代汽车（Hyundai Motor）是受供应链危机影响最严重的汽车制造商之一，短缺的汽车芯片导致该企业无法保障半导体等关键零部件的数量。因此，解决供应链问题对恢复该国经济至关重要。

总体来说，如果韩国能够解决供应链危机，进一步刺激国内消费，经济增长将会优于预期。

台湾

根据台湾权威研究机构中央研究院的数据，2022年台湾的经济增长率预计会达到3.85%。

2021年全球芯片需求量激增，半导体产业已成为推动台湾经济增长的主要产业之一。从台湾产业科技国际策略发展所的一份报告来看，2022年台湾的经济总量预计达到4.5万亿新台币（约为2194亿新元）。

为了解决工厂生产有限的难题，全球最大的代工芯片制造商台积电正在投资建设新工厂。鉴于台湾工厂的扩张和全球对芯片的高需求，半导体制造业很可能继续成为2022年台湾经济增长的主要推动力。不过，和其他经济体一样，台湾也须要应对奥密克戎、供应链短缺和高通胀的风险。

此外，中美关系和北京的对台政策都可能影响到台湾未来一年经济发展。若要实现强健且稳定的经济增长，台湾必须推动当地消费。虽然台湾政府通过向居民发放消费券来刺激消费，但这一措施只能起到暂时的作用，而且不能达到最佳效果。

控制冠状病毒传播，重新开放边境，振兴旅游业，这些才是真正能帮助台湾恢复繁荣的措施。2022年，台湾经济仍会继续复苏，但同时也须要应对一系列风险，采取更灵活举措。

整体来看，亚洲四小龙的虎年经济发展形势较为乐观，但与此同时，这些地区必须对即将到来的挑战做好充分准备。世界银行刚刚将2022年的全球经济增长率预测下调至4.1%，这也许会对亚洲四小龙的进出口需求和供应链产生影响。

所谓好事多磨，亚洲四小龙总会在经济腾飞前遇到不少挫折，但在新的一年里很可能仍将“虎虎生威”。

作者是新加坡国立大学商学院策略与政策系讲师

本文不代表国大商学院观点