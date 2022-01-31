察客：蔡英文“尊蒋”葫芦里卖什么药？

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蒋经国——国民党的“神主牌”，被民进党籍台湾总统蔡英文蚕食了，蓝营人士纷纷惊呼。

事缘蔡英文1月22日出席“经国七海文化园区”“蒋经国总统图书馆”开幕式上致辞时，引述蒋经国昔日言论，谈到“中华民国”之所以能生存至今，主要是因为在世界坚决反共，不与任何共党妥协，“蒋经国前总统坚定保台，是当前台湾人民最大共识”。

蔡英文打出“尊蒋”牌，其实也不让人感意外。在第二个任期还剩下约两年时间，蔡英文几次重要讲话都明显向中间靠拢。继去年双十谈话言明“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，将“中华民国”与“台湾”无缝接轨、拿下“中华民国”这个招牌后，现在连蓝营的“蒋经国”神主牌也被纳入其“抗中保台”的民主论述中。

“尊蒋”引蓝绿不满

蔡英文此举虽然重击国民党，却也引发绿营内部强烈反弹。民进党新潮流前立委段宜康狠批，“莫名其妙，无言以对”，蔡英文昔日文胆、社会学学者姚人多也没给前老板面子，直批“价值真空的人总有一天会做出价值错乱的事，今天就是最好的例子”。

绿营政党台湾基进也说，民进党政府对蒋经国的态度巨变，蔡英文不带批判地为威权时期的独裁者“站台”，形同赋予威权统治正当性，对此“感到痛心与遗憾”。

绿营不满蔡英文正面评价当年打压党外运动的独裁者，蓝营不满蔡英文偷渡概念，拿蒋经国的“反共保台”作为“反中保台”的合理化借口，且刻意忽略当时蒋经国提出反共保台的说法，是以“三民主义统一中国”为号召的背景。换句话说，蒋经国的保台，不仅是保台，而是以台湾为所谓复兴基地，以政治制度的优劣比较，推进中国统一，与民进党台独主张南辕北辙。

蔡英文肯定心里有数，以总统身份发表肯定蒋经国的言论，必定要承担风险，很可能蓝绿两面不讨好，碰一鼻子灰。她完全可以选择沉默以对，或说些没什么新闻性的场面话就好，为何此时选择表达“尊蒋”之意？蔡英文“尊蒋”的葫芦里卖什么药？

综合台湾媒体分析报道，大概有几种可能：

一、靠拢中间争取选票

台湾今年11月将举行九合一地方选举，蔡英文“尊蒋”或有选举考量，特别是台北市长选举。

熟悉绿营的东华大学教授施正锋认为，国民党士气低落且可能陷入群龙无首的局面，台北市长柯文哲的民众党可能会吸走一些浅蓝的票，民进党想阻挡，不让民众党和国民党参选人吸走太多票。民众党的黄珊珊和蒋家第四代、国民党立委蒋万安据报是竞逐台北市长的可能人选。

偏绿的《自由时报》总编辑邹景雯也分析指出，台北市向来是民进党的艰困选区，最近坊间一个最新调查显示，民进党在台北市的好感度为四成三，恶感度四成八，但国民党的好感度却不到二成二。换言之，民进党若能巩固好感，少做令选民恶感的事，空间未必不会逐渐出现。这是“小蒋牌”未出之前的结果，相信这之后会在中间游离票有更大效应。

《自由时报》读者也投书说，如果用选举来比喻，蔡英文此举是争取“经国派”选民站到“台湾派”与“维持现状派”这一边，因为不论如何，多一票总比少一票好。

综合上述就能理解，为何蔡英文政府拆蒋介石铜像拆得卖力，一手对蒋介石搞“去蒋化”，另一手对蒋经国搞“尊蒋化”。这不是人格分裂，而是政治精算，又或蓝营眼中的政治投机，既能向独派交代，又能逐步蚕食浅蓝或中间支持力度，壮大民进党政治认同版图。而且，蔡英文突出强调蒋经国对“反共、保台”的坚持，这两点相信能引起台湾民众共鸣。

二、打趴国民党

国民党输掉台中立委补选、四大公投也被民进党逆转胜，党主席朱立伦领导力受到极大质疑，现阶段很少人看好国民党能东山再起。

《美丽岛电子报》今年1月最新民调显示，国民党正向评价为22.7%（下滑5.3个百分点）、负向评价为63.0%（上升4.9个百分点），是国民党从2006年到现在为止，15年来次低纪录。

国民党奄奄一息，蔡英文乘胜追击、直捣龙门，把“蒋经国神主牌”纳为己有，更突显国民党的极度无能。

事实上，民进党“尊蒋”动向，更早前就见端倪。

蓝营媒体人蔡诗萍在13日，也就是蒋经国忌日当天，看到民进党扩大举行追思蒋经国的活动，就在面簿发文说：“现在民进党甚至积极提出蒋经国‘反共，革新，保台’功不可没，连蒋经国都快要变成“民进党的”了，这国民党还有救吗？”

蔡诗萍还说，明眼人一看便知，蔡英文的讲话里面有非常积极的企图，以“反共”对比国民党的“媚共”；以“革新”论述台湾的民主化本土化；以“保台”强调昔日经济建设等于现在的经济脱离倚赖中国。

另一蓝营媒体人李艳秋23日也在面簿发文分析称，从去年“双十”庆典超大“中华民国国旗”凌空飞过，行政院退辅会举行纪念蒋经国音乐会，发表蒋经国六大贡献声明，到蔡英文亲自为经国园区开幕，这条路铺陈得非常清晰，那就是蔡英文用抗中保台将国民党对照成舔共卖台，再从蓝营手上抢占蒋经国路线。她说：“要把国民党从蓝变成红，没有比透过蒋经国更有杀伤力了。”

偏蓝的《联合报》评论文章也称，政治利益是蔡英文“尊蒋”的重要考量，去年“双十”打“中华民国牌”收效不错，民进党不再畏惧提“中华民国”，形同在蓝绿版图战争中攻下关键城池，如今挟公投获胜的高气势，准备对两蒋如法炮制收割，若拿下这两大蓝营主场，国民党处境将更难堪，“特别是在国家定位及历史的诠释话语权”。

曾是民进党籍的台湾名嘴、《美丽岛电子报》董事长吴子嘉也形容，在国民党好感度创历来新低之时，蔡英文把国民党神主牌拿走是“趁你病要你命”，一口气吃掉国民党的蒋经国，把蒋经国变成“蔡英文的蒋经国”。

三、当全民总统寻历史定位

蔡英文进入第二任期后半段，已无连任压力，追寻历史定位将是一大想望。《联合报》评论文章认为，更中性看待“中华民国”和两蒋，可视为蔡英文要当“全民总统”的尝试，而不只是当“民进党的总统”。

蔡英文的发言，加上行政院退辅会在1月13日蒋经国逝世34周年发出《为什么要纪念经国先生？》声明，也进一步支持这个观点，那就是蔡英文欲借肯定蒋经国，寻求台湾社会蓝绿和解。

退辅会的新闻稿说：“民进党为对抗当时党国体制统治的正当性，曾攻讦两蒋，但民进党执政已迈向14年，政府对于过去的历史面貌及两蒋的成绩、功过，理应有更全面、真实、公允的评价，尊重蓝营的记忆及感情，这是寻求蓝绿和解，内部团结的一环。”退辅会还说，蒋经国对台湾的贡献“无庸置疑”，蒋经国路线就是“反共、革新、保台”。

蒋经国的历史功过存在争议，但不可否认的是，他对推动台湾基础建设和经济发展有功，也在生命的最后阶段，启动终结威权时代的政治工程。

蔡英文肯定蒋经国的部分，只取了反共与保台，这符合绿营立场，也可形成执政党对蓝营“政党和解”的表象，营造朝野一致对外的气氛，即便好些蓝绿人士对此并不买账。

《美丽岛电子报》2018年一项民调显示，蒋经国仍是台湾人心中最能代表“台湾价值的历代总统”。吴子嘉认为，蔡英文有意借高民调的蒋经国来巩固自己抗中保台的历史定位，把自己变成落实执行保台路线的“保台国母”，变成“保台”崇高地位的创造者。

蒋经国的历史镜像正在转“绿”

不论蔡英文“尊蒋”背后打的是什么算盘，她在总统第二任期后半段似乎越来越没有包袱，针对台湾内部事务愈发敢出牌，从“中华民国台湾”主张，到把蒋经国变成“蔡英文的蒋经国”，即便论述都被部分蓝绿人士诟病，但每一次出手都让一盘散沙的国民党更显被动、无助。

《自由时报》刊发评论文章认为，反共保台是当前台湾前途的核心，以反共保台为中心座标检视历史衍变，“可以发现蒋经国的历史镜像正在转‘绿’”。换言之，在蔡英文的论述中，蒋经国当年坚持的反共保台，这两面大旗目前竟然是由绿营扛了起来，而蔡英文也将自己形塑成继承蒋经国重担的接班人。

民进党的前身是“党外运动”。蒋经国在戒严时期打压党外，“美丽岛事件”就几乎将党外运动核心人物一网打尽。蒋经国生前或许万万没料到，台湾在他过世多年后进入民主化阶段之时，作为好些绿营眼中的独裁者，他的民调依然高居榜首，领先其他总统；他所留下的政治遗产越积越厚，在离世34年后，竟被一位绿营总统纳入其中。

原载2022年1月24日

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