林方彪：蔡英文“尊蒋”与新台湾人

中华民国前总统蒋经国去世多年后，突然成为台湾媒体焦点。源于总统蔡英文日前出席“经国七海文化园区”和“蒋经国总统图书馆”开幕，这是台湾第一座总统图书馆，现任元首出席理所当然。

蔡英文的致辞称蒋经国“反共保台”，引发热议。舆论揶揄国民党放任蔡英文抢了神主牌之一的蒋经国，却只能哑巴吃黄莲，不敢面对蒋经国对中共的遗训：“不接触、不谈判、不妥协”。至于部分人士声称蔡英文抢当蒋经国传人之类，则有过分解读之嫌。

细看蔡英文当天发言的文稿，内容相当谨慎，温言暗指两蒋威权统治，民主是一代又一代人争取来的，并指历任总统的评价必须由人民决定。唯一正面肯定蒋经国的，便是“反共保台”，通篇看不出来捧蒋之意，顶多不像传统的民进党人，逢两蒋必痛骂罢了。

加上日前退辅会与民间共同主办“怀念经国先生音乐会”，副主委民进党李文忠直呼蒋经国伟人，看来民进党是向退休军警喊话，希望他们谨记蒋经国“反共保台”的遗训。

尽管自李登辉时代开始，台湾实施军队国家化，期间历经数次政党轮替，但中高阶军官和退伍军警，多半仍是泛蓝的忠贞支持者。蔡英文和李文忠的发言，目的很清楚，台湾人可蓝可绿，但不能红。至于会有多少成效，有待观察。

蒋经国确实至死都反共，蔡英文或许想提醒台湾人，如今执行蒋经国反共政策的，是民进党政府，而国民党早就不反共了。蔡英文这番发言之后，泛蓝群体扰嚷不休，的确没有一位国民党高层提及反共。这对还记得蒋经国的台湾人而言，倒是很大的冲击。

不可讳言，世居台湾的本省人，与1949年前后移居台湾的外省人，各自拥有不同的生命经验和历史记忆，无可调和。然而，没有共同的过去，可不可以有共同的未来？说穿了，台湾与中国大陆最大的不同，在于民主价值，蔡英文企图形塑的共同愿景，便是民主保台。如今只是在出席相关活动时，再说一次而已。

一番行礼如仪的场面话，居然演变成泛蓝群体的焦虑，可见泛蓝民众有多脆弱，一点点风吹草动便风声鹤唳。可是风声鹤唳之后，依然没提出具体的因应之道。

比如国民党主席朱立伦，过了好几天才响应蒋经国实为反台独保台，一来慢了好几拍，再者，如今的国民党，其反台独的路线是什么？执政党必须明确告诉人民，他们执政的具体方向，反台独至今仍能召唤深蓝支持者，然而这个群体在台湾日渐萎缩，且随着世代交替，终究会凋零殆尽。国民党倘若拥抱必将凋零的支持者，未开拓其他新支持者，势必没有未来。

这个活动因疫情延后了半年多，蔡英文也早已应允出席，所以根本不是什么民进党政府的阴谋。惟蔡英文敢出席深蓝民众聚集、缺乏自己人的活动，且致辞直指两蒋威权统治，可见其胆识，也显示她没将国民党诸人放在眼里。

即使在充满敌意的场合，蔡英文依然说她自己想说的话，并未妥协。所以民进党人看了发言稿之后，只有零星反弹，并未引发党内如潮恶评。民进党若想长期执政，不可能永远痛骂两蒋。

蔡英文早已打完人生最后一场选举，日后不会再参与任何选举，2024年5月便下台，而英系也无人参选总统，所以这番致辞不必以选举操作来解读。看来蔡英文试图以功归功，过归过，两者分明来谈论两蒋，让两蒋评价逐渐取得共识，而不是泾渭分明毫无交集。化解历史伤痕之后，才会有新台湾人。

作者是马来西亚文字工作者