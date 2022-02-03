周农建：中国能否10年内超越美国？

中国经济能否在未来10年内超越美国，有两点尤为关键。

据最近中国国家统计局公布的数据，中国在2021年的国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，经济总量达114.4万亿元人民币（约24万亿新元），按年平均汇率折算达17.7万亿美元。

虽然目前美国还没公布2021年全年GDP，但据世界多家机构预测，美国2021年GDP为23万亿美元左右。

这就是说，到2021年底，中国经济总量已经发展到相当于美国经济总量的77%。而在2020年，中国GDP占美国的比重为70%，一年之内追赶了7个百分点。

中国是否会超越美国？近年来，愈来愈多的观察家和研究者认为，这已经不是“是与否”的问题，而是“早与晚”的问题。

中国自从2010年超越日本，成为全球第二大经济体后，与美国的距离不断缩小。尽管近年来，中国的发展速度有所下降，但其GDP年增长率仍一直高于美国。不需要有多少数学知识就可以明白，中美经济如果一直按不同的增长率发展，意味着中国经济总量最终会超越美国。

关于“早与晚”的问题，目前不同智库给予了不同预测。英国经济和商业研究中心（CEBR）和日本经济研究中心（JCER）认为，这一天将在2028年到来。北京大学国家发展研究院与美国布鲁金斯学会联合发布的报告则认为，中国将在2030年后超过美国成为世界第一大经济体。中国国务院发展研究中心报告认为，中国经济规模将在2032年超过美国。无论是2028年、2030年还是2032年，中国约在10年之内超越美国成为世界第一大经济体。

当然也有少数学者认为，中国最终将不会超越美国，其论据有如下两方面：

一是用过去的历史事实来证明美国不可能被超越。如上世纪30年代，许多人以为德国将称霸世界；上世纪60年代，又有许多人认为在核弹、军事力量和太空技术上与美国叫板的苏联将超越美国；上世纪80年代也有许多人认为日本经济将取代美国。但是这些后来都没有发生。如今轮到中国了，结局可能也不会有什么不同。

因为美国在过去没有被超越，而推断未来也不会被超越，这种推论未免过于简单。历史上那些曾经被超越或被取代的世界强国，在被超越之前，都有过未被超越的辉煌记录，但这证明不了未来。

二是今日中国面临诸多挑战。如老龄化、低生育率和人口红利的消失。近年来，受人力成本升高和贸易摩擦加剧的影响，不少中外企业将中国制造产业链向东南亚和南亚等地区转移。自全球金融危机以来，中国已经积累了价值44.8万亿美元的债务，这一金融风险说不定哪一天会引爆。中国的高速增长已经结束，近年来，增长率从两位数下降到个位数。而不再高速增长的中国将很难追上美国。

老龄化和人口红利的消失，从长期来看，对中国经济发展也许有影响，但还不至于对10年之内的经济发展有明显的冲击。至于一些企业将产业链转移到其他国家，对中国经济当然有影响，也须要重视和寻求对策。但在10年之内，其影响仍然有限。关于高额债务问题，中国大部分债务都是国内债务，外债很少。对于一个像中国这样政府控制力很强的国家，至少短期内它不会构成巨大风险。

真正构成重大风险是军事冲突和体制折腾

行百里者半九十。中国在赶超美国的路上，是否会最终达标，而不会功败垂成，取决于中国经济在未来10年是否仍能保持较高的增长速度。真正对未来10年中国经济发展构成重大风险，或有可能导致超越美国的努力功亏一篑的，只有两点：即外部军事冲突和内部体制折腾。

首先是要避免战争。无论是中印边境，台海还是南中国海，一旦爆发大规模军事冲突，和平发展的外部环境被打破，经济发展进程中断，且政治结局难料。最近，澳大利亚前总理陆克文在一场讲座上表示，中美实力前所未有地接近，未来10年对全球而言是“危险的10年”，对中国和美国而言是不成则败（make or break）的关键时期。

通过一场战争来击败羽翼未丰的挑战者，这在历史上常常是强权应对试图取而代之者的一个选项。对中国来说，以目前中美之间尚存的实力差距，特别要避免与美国或其盟友发生大规模军事冲突。近来，台海问题升温，“武统”之声不绝于耳。对北京而言，台湾问题虽自认内政，但中外认知不同，10年内，除非出现极端情况，不宜轻易言战。

其次是要继续改革开放。中国经济在40年内高速发展，从改革开放前“濒临崩溃的边缘”，到今天成为世界第二大经济体，是改革开放的结果。可以这样说，继续坚持改革开放路线，中国赶超美国的步伐会加快，超越的时间会提前；重蹈覆辙，回到改革开放前的体制，则超越美国的目标永远不可能实现。

近年来，中国的政治风向、社会管理和经济政策有左转的趋势。这一趋势会发展到什么程度，是否会在达到前后两种体制的某个折中点之后停下来，直接关系到中国经济发展的速度。40年的历史证明，中国经济发展与改革开放成正相关关系：改革开放越多，中国经济发展越快，而旧模式的成分越多，则中国经济发展越慢。

虽然，在新旧交错，前后体制折中的情况下，中国仍会发展，但发展速度会降低，纵然仍有可能超越美国，但因增速降低，超越的时间会拉长，10年超越的目标或难以实现，未来的变数和不确定性也会增加。

（作者是中国旅美学者）