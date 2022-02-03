扈映：中国民间如何规避风险

“一家两制”虽不是什么新词，但有赖于中共浙江省委原常委、杭州市委原书记周江勇而“名声大噪”：周江勇和弟弟周健勇一个从政、一个经商，哥哥利用公权力为弟弟经商提供帮助。

浙江是中国民营经济最发达的地区，“一家两制”不是什么新生事物。除了周氏家族这种情况，还有一个重要原因是规避风险。毕竟不是所有家庭都能出个一直担任一把手，一路顺风顺水干到副省级位置的“贵人”。

对于大多数人家来说，一家人有的经商办厂，有的进机关、事业单位谋职，目的是避免把所有的鸡蛋放同一个篮子里。党政机关和事业单位合法收入不高，而经商的市场风险又太高。像最近两年，由于疫情的原因，一些从事外贸生意的企业日子很难过。如果一家人都在企业工作，那就很麻烦了。

有一个温州女孩大学毕业后努力去考教师资格证，想去做中小学教师，她家的企业就是没有挺过疫情所带来的市场风险而关门了。

这种“一家两制”除了可以规避把所有鸡蛋放在一个篮子里的风险外，还能拓展在不同行业的资源，获取更多的信息。

也有些小企业主深感经商办厂之辛苦，不希望子女走自己的路，希望孩子找份稳当的工作“上班”，老一辈人为孩子买好房子、车子，准备一定数额的存款，孩子稳稳当当、波澜不惊、舒舒服服地过一世足矣。

我认识的一位年轻人就是这种情况。他的父母经营十字绣生意，父亲常年在新疆乌鲁木齐经商，母亲在年轻人读大学之前，大部分时间都在浙江陪他，一直等到孩子高中毕业上了大学，才去新疆陪着丈夫做生意，一家人受够了分居之苦。

年轻人大学毕业后遵从父母意愿，去考公务员，未中，退而求其次，去了一家国有商业银行工作。银行的“拉存款”任务在家里人帮助下轻轻松松就完成了，拿着远高于社会平均水平的薪资，日子委实惬意。

还有一种情况严格说来一家不只“两制”。一些温州大家族在安排子女的前程时，除了有人在自家企业里从事经营活动、有人进党政机关工作外，还要有人进金融机构工作。这样一来，一大家子在社会上的重要部门里就都“有人”了。

我的一个年轻朋友出身于温州一个很有影响力的家族。他名牌大学毕业后考进了一家政策性银行，家里人曾经不只一次对他说，你不要干贪污受贿那些事，只须要专心把官做大，挣钱的事由家里其他人做。

（作者是浙江理工大学教师）