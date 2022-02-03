蔡永兴：塑料袋收费不符国情

国家环境局于1月27日公布，经过“一年多的咨询和讨论”，现在进入另一阶段咨询，公众可上网对购物袋收费初步框架提供意见。

我支持环保运动，因为世界人民已经意识到自然环境与人类生存息息相关，环境保护已是我们的共同使命。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹曾于2019年国会辩论时，清楚阐明塑料袋取代品未必更加环保，再加上新加坡的专业垃圾处理能力，垃圾焚化厂有能力焚烧处理塑料袋而非直接填埋，不会影响环境等缘由，表示不考虑对一次性塑料袋征收费用。

但是在2021年，环境局立场转变而决定收取费用，并且展开公众咨询，征求超市等利益相关者的意见研究收费模式、具体金额、实施时间表等课题。

我也注意到环境局再次强调，国人每年丢弃约20万公吨的一次性用品，相当于400个奥林匹克游泳池的容量；其中购物袋占约三分之二或13万公吨。环境局也引述新加坡环境理事会数据，国人2018年在超市购物等使用共8亿2000万个，或每人每年146个塑料袋。

每一个塑料袋重约5克；年耗8亿2000万个，总重量是4100公吨，或13万公吨总购物袋的3%左右，劳师动众地启动塑料袋收费，会如何有效地环保呢？环境局须对这些数据做出澄清，明确其他97%的塑料购物袋来自何方，以争取国人支持此运动。

环境局阐明已经有超过150个国家和城市实行塑料袋收费或禁止使用，特别是香港、荷兰和台湾。由于塑料袋收费运动，让塑料袋的使用减少60%至80%；70%的日本人甚至因为付费而拒绝领取塑料袋。

他国的成功案例，似乎说明塑料袋收费势在必行，可是这些数据并没有说明由于收费，量装塑料袋（相比较超市收费会较廉宜）销售是否有明显增加，整体塑料袋使用是否有明显减少？按常理如果实行收费，几乎每家每户会另外购买塑料袋来处理厨余；这是否会导致整体塑料袋使用量增加呢？

和其他城市不同，超过80%新加坡人口居住在高楼，使用公共垃圾槽丢弃厨余。为了环境卫生，减少老鼠蟑螂滋生，政府早期鼓励国人使用塑料袋妥善处理垃圾，经过一段长时间熏陶，已经养成了习惯。

但现在如果开始塑料袋收费，环境局又没有提供另类方法处理厨余，之前养成的卫生习惯可能功亏一篑。将来所产生的垃圾槽老鼠蟑螂滋生的卫生问题，又该如何解决呢？

和服装或家具公司不同，超市会分开包装食品和清洁用品（如洗厕液），如果国人为了避免塑料袋付费，而造成食品污染事件，是咎由自取吗？我不了解其他城市人民是否把食品和清洁品分别包装，但是如果要说服国人支持付费，我认为环境局或卫生部责无旁贷，必须对此给予合理引导。

再说，即使通过付费能够减少平均50%的购物袋使用，也只是降低2050公吨，这对整体环保有真正贡献吗？如果包括额外购买的垃圾袋，净减少塑料袋又有多少呢？我们成功加入其他150多个国家行列，通过收费减少塑料袋使用，除了满足表面上的环保意识形态，如此劳师动众增加国人日常开销的收费制，真的有效吗？

和其他城市相比较，新加坡人环保意识较高，政府处理垃圾能力也已达到国际标准。垃圾是不分国籍和边界的，许多时候主要是因为外在因素（如潮汐带动），加深我国的环境污染问题。重点是，追随他国的收费制却忽略国家在环保上的成就，或忽视国人的文明和环保意识，是不是随波逐流，推崇象征性的环保意识形态呢？

由于冠病疫情，国人已经因为政策频繁改变而产生疲劳感，在这非常时期，每一次全民运动，必将耗损下一个全民运动的有效性。因此各个部门更应该慎重斟酌其必要性，协调推动全民运动，以避免政策倦怠。

减少塑料袋使用固然重要，但是否更应该把精力放在其他环保挑战，例如通过科技发展更有效率地大量处理（如减少其他97%塑料袋使用）塑料品；或者未雨绸缪，探讨因为疫情所制造的大量一次性塑料品（面罩、针筒、医疗外套）的环保方案？

环保是所有人的责任。我坚信也支持环保工作人人有责。新加坡的生活环境和国情与其他城市大相径庭，因此我们万万不可邯郸学步，东施效颦。

（作者是旅游咨询顾问）