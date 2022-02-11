礒﨑敦仁：朝鲜为何不愿与美国对话

2018年4月至2019年8月间，美国前总统特朗普和朝鲜国务委员长金正恩互通27封书信。笔者最近总算读到这些书信的全文。读后，才清晰知道朝鲜为何对美国现任总统拜登呼吁的“无条件对话”根本不感兴趣。

2018年3月，特朗普表明有与金正恩举行首脑会谈的意愿，所以美国时任中央情报局局长蓬佩奥为事先协调而访朝。金正恩托付给蓬佩奥的书信日期为4月1日，是两首脑书信往来的开端。金正恩对特朗普表达了敬意，写道“我确信最初的相遇将成为达成伟业的第一步”。对此，特朗普也在4月3日回了礼节性的问候。

就在此之前，两人还互相骂对方是“火箭人”“疯狂的老家伙”等，但在首脑书信中似乎已一扫前嫌，互致赞美之词。特别是将体制的命运赌在首脑会晤上的金正恩，向特朗普拼命献媚。

在新加坡会晤前的5月29日，金正恩说：“对总统阁下做出促成历史性会晤的努力给予高度评价。”会晤后的8月12日，金正恩又表示：“能与具有领导能力、政治品味、决断力的政治领袖构筑关系，我感到高兴。”这应该让自尊心极高的特朗普感到欢心。

2018年9月6日，金正恩主张：“与其和不能充分代言阁下（特朗普）想法的蓬佩奥长官就两国问题交换意见，不如直接与有优秀政治品味的阁下直接会晤”更具建设性。朝鲜本身就是高度极权国家，认为如果是会晤特朗普的话，可以得到很大的让步。

在第三次南北首脑会谈结束后的9月21日，金正恩说：“我不想和文在寅总统对话，而是想和阁下直接对话。”在2019年8月5日的信中，还可以看到他蔑视韩国的表述，写道“发射实验导弹让南面的傻瓜们大吃一惊”。

2019年2月末在河内举行的第二次美朝首脑会晤以决裂而告终。特朗普反复无常的性格，不得不重视内政的民主体制国家的特殊情况，加之下属的意见多多少少影响了他的决策；朝鲜则出现轻忽这方面要素的战略误判。结果，金正恩虽然停止了核试验和洲际弹道导弹实验，释放了被扣留的美国人，但是连一部分经济制裁的缓和都未得到，不满情绪越积越多。

即便如此，金正恩还不放弃和美国的谈判，在新加坡会晤一周年前夕的6月10日，兼为庆祝特朗普生日而寄去的书信，甚至表达了“绝对不会改变对阁下的尊敬之情”，强调了特殊的友谊。

29日接到这封信后，特朗普回信表示：“今天从大阪去韩国，因为要去你附近，所以明天下午想和你在分界线见面”；而且还提出了“（下午）3时30分在军事分界线南部的和平之家举行会谈”的具体提案。这次是特朗普刺激了在河内会晤后陷入失意的金正恩的心。

最高潮是2019年8月5日的第27封，即最后一封信。金正恩对美韩联合军事演习没有中止一事表示：“我心情很不好，我不打算对你掩盖这种心情。真的非常不愉快。”他还表示：“我尽了最大的责任。但是，阁下对此做了什么呢？我该如何向人民说明我和你见面后有什么变化呢？”信中表达了强烈不满。可见，朝鲜想通过做出某种让步，得到某种回报，以达到阶段性解决方案的意图一目了然。

之后两国关系僵持不前，迎来了拜登政府上台。拜登政府提出的“务实方式”，就是争取实现阶段性的解决目标，这对朝鲜来说并非坏事。但是，对于感觉不到实际利益的“无条件对话”，金正恩没有回应。目前球在华盛顿一边，如果没有中止美韩联合军事演习，并缓和经济制裁等诱因，朝鲜也就不会回应对话要求。

（作者是日本庆应义塾大学教授）