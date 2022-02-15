陈企业,陈延毅：新加坡长期规划检讨： 未雨绸缪 把握机遇 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈企业 陈延毅 发布 / 2022年2月15日 5:01 AM 字体大小: 小 中 大 负责整合社会服务的国家发展部长李智陞，于2021年7月宣布启动长期规划检讨（Long-Term Plan Review）公众咨询活动。他形容这次检讨是一项“具挑战性的任务，但也充满了可能性”，政府寻求实施“大胆和富有想象力的点子，以规划未来50年及更长远的新加坡故事”。新加坡自1971年制定首个发展概念总蓝图（Concept Plan）起，便定期为长期规划进行检讨，这次是最新的一轮。市区重建局已与国人接触，收集点子并讨论对新加坡未来的愿景。部长合理预期，“这一系列的对话将具包容性，并秉持坦诚、开放和富建设性的精神”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 马来西亚 亚细安 科技 基础设施 王瑞杰 新加坡经济 人工智能 气候变化 数码化 城市发展 市区重建局 电子商务 公用事业局 李智陞 长期规划检讨 国家发展部 陈企业 长期规划检讨 黄元：谁该是社会财富的真正拥有者 顾清扬：如何看中国去年经济表现