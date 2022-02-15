陈企业,陈延毅：新加坡长期规划检讨： 未雨绸缪 把握机遇

负责整合社会服务的国家发展部长李智陞，于2021年7月宣布启动长期规划检讨（Long-Term Plan Review）公众咨询活动。他形容这次检讨是一项“具挑战性的任务，但也充满了可能性”，政府寻求实施“大胆和富有想象力的点子，以规划未来50年及更长远的新加坡故事”。

新加坡自1971年制定首个发展概念总蓝图（Concept Plan）起，便定期为长期规划进行检讨，这次是最新的一轮。市区重建局已与国人接触，收集点子并讨论对新加坡未来的愿景。部长合理预期，“这一系列的对话将具包容性，并秉持坦诚、开放和富建设性的精神”。