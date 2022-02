最近,俄乌危机引发全球关注,被认为是自冷战以来最严重的危机之一。外界担忧俄罗斯入侵乌克兰,美、英、加、澳、日等西方国家已下令从乌克兰撤出外交官及其家属。

为什么俄罗斯对乌克兰如此“情有独钟”?2021年7月12日,克里姆林宫发表了普京的一篇长文《论俄罗斯人和乌克兰人的历史统一》(On the Historical Unity of Russians and Ukrainians)。文中说俄罗斯人和乌克兰人有着共同的遗产和命运,声称俄罗斯人和乌克兰人以及白罗斯人是一个民族,属于历史上被称为三位一体的俄罗斯民族。此文被人认为是俄罗斯试图兼并乌克兰的舆论先声。