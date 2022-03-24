丁松泉：和平发展才是台海两岸政策逻辑起点

民进党当局有自己的考量，但政策的逻辑起点不应是追求美国的战略清晰与出兵承诺，而是与大陆达成谅解，追求两岸的和平与繁荣。

尽管乌克兰与俄罗斯的关系与台湾海峡两岸之间关系有本质的不同，乌克兰和俄罗斯都是主权独立的联合国成员国，在苏联解体后，相互之间表示承认对方的主权和领土完整，而在台湾海峡两岸，世界上绝大多数国家与中国大陆建交，建交公报中均承认只有一个中国，台湾是中国一部分，联合国也持同样的立场。

但是，由于某些现象的相似性，以及涉及大国安全与和平问题，学者和舆论在俄乌战争爆发后自然地联想到台湾海峡的问题，可见，俄乌战争还是对两岸关系问题有一定的启发和警示。然而，最近台湾方面围绕着这一问题所表现的政策逻辑，却以两岸战争及美国是否出兵作为政策的逻辑起点，不得不说这是一种极其错误及危险的定位。

近日在台湾立法院质询时，台湾外交部长吴钊燮声称，如果大陆攻台，必将付出惨痛的代价，反倒是国防部长邱国正提醒还是尽量要避免战争。台湾媒体也总是热衷于关切如果两岸发生战争美国是否会出兵的问题，甚至一些民众认定美国一定会出兵相救。

这里透露出的问题在于，台湾方面将两岸关系政策的逻辑起点放在争取美国出兵上。如果以两岸发生战争、美国出兵作为台湾的大陆政策的逻辑起点，那么，从乌克兰的教训中应该可以看到其中的危险性和代价。

台湾当局一些人满脑子将台湾的安全与美国捆绑，寄希望于美国出兵，始终仅仅从军事层面思考问题，没有意识到，德国战略家克劳塞维茨的名言：“战争无非是政治通过另一种手段的继续”，当然也不愿记得蒋介石的话：“三分军事，七分政治。”不从政治入手应对两岸关系问题，专注于军事层面，这已经是政策的路径错误，而以台海发生战争作为逻辑起点，就最容易因此而爆发战争。

以这次俄乌战争为例，且不谈美国和北约是否出兵乌克兰，仅仅反思与推敲乌克兰的外交政策，特别是对俄政策，就知乌克兰的政策失败与代价。乌克兰固然存在自己的安全问题和对国家安全利益的关切，也无论加入欧盟和北约这种政策追求是否对俄罗斯存在恶意，但是，由于对西方不切实际的幻想，由于对地缘政治的肤浅理解，特别是对俄罗斯的心理、行为的漠视，乌克兰对外对俄政策的结果是失败的，无论战争的结局是什么，乌克兰和俄罗斯都是失败者，两国和两国人民都付出了沉痛的代价。面对家园残破，即使北约和美国联合出兵打败俄罗斯，乌克兰是否值得庆幸自己采取了这样的战略与政策，答案不言而喻。

从政策逻辑推演看，无论乌克兰以加入欧盟与北约为指向的外交战略与政策有多少合理性合法性，都无法否认乌克兰战略与政策定位的迷思及对俄罗斯的认知错误。无论乌克兰承认与否，俄罗斯就是一个地缘政治存在，普京以其独有的方式在俄罗斯存在。拿破仑、希特勒两次侵入俄罗斯领土，前一次迫使俄罗斯在莫斯科实行焦土抗战，后一次迫使苏联正面迎战并因此造成2000多万人的巨大伤亡，因此，俄罗斯从沙俄时代起就一直追求战略安全。沙皇用疯狂征服、吞并新土地来缓解其不安的心理，追求安全的满足，觉得领土越广就越安全。

列宁曾与德国签订屈辱的布列斯特—立陶夫斯克条约以求和平，鉴于此，斯大林曾以其令人难忘的言辞宣布：苏联不应该“没有牙齿，再次在西方面前卑躬屈膝”。这一历史文化传统是一脉相承的。指出这个问题，不是认同俄罗斯的行为，仅仅在于说明战略与政策的制订需要有全面、准确的认知，政策的逻辑起点及其后果需要认真的思考、推演。

台湾凭什么将两岸关系的政策逻辑起点定在美国出兵呢？台湾可能首先想到的是美国出兵台湾的战略清晰可以对中国大陆构成一种威慑，这在促使大陆审慎谋划对台战略上可能有一些影响，但不会撼动对台总体方略。更关键的是，两岸一旦发生战争，台湾能够期待比今日乌克兰更幸运、更少代价？不会出现人道主义灾难？

更有甚者，民进党当局一些人以及一些台独分子因对美国保护的迷思，不断以狂言妄行刺激大陆民众心理，挑战大陆底线，给大陆对台政策制造更为复杂的政治环境，构成一种重大压力。

台海两岸关系与俄乌确有本质的不同，两岸人民同是炎黄子孙，是同一个民族，语言文化相同，宗教信仰与风俗习惯相同，人民之间交流交往、通婚都是自然而然，没有任何的违和感。两岸的分歧源于历史的原因，本质上只是政治分歧，不是民族矛盾，不是文明冲突，更不存在经济利益冲突，大批台商从大陆的经济发展中获利丰厚，台湾从大陆获得年度1500亿美元的贸易顺差。

既然是政治分歧，就从政治的方式入手，以追求两岸的和平发展与共同繁荣为两岸政策的逻辑起点，当年提出“九二共识”就是以政治方式入手推动两岸关系发展的一种努力。民进党当局有自己的考量，但政策的逻辑起点不应是追求美国的战略清晰与出兵承诺，而是与大陆达成谅解，追求两岸的和平与繁荣。

俄乌战争是地缘政治灾难，是俄乌人民的大灾难，这场战争应该让台湾民进党当局以及台湾民众冷静下来，从乌克兰政策错误的教训中，认识到台独的风险与危害，认识到两岸政策应有的定位和逻辑起点，在中美之间努力做桥梁而不是制造、激化矛盾，在共同发展与繁荣中解决两岸的政治分歧，共同致力于中华民族的伟大复兴。

（作者现任教于中国湖州学院）